Șapte constănțeni vor lupta în gala Superkombat de la Mamaia

01:39:00 / 31 Iulie 2016

pentru invingatorul nostru,Cosmin Cozminca

Chiar daca victoria nu a fost a ta, te felicit pentru modul in care te-ai prezentat in aceasta competitie.Si eu vad in tine un mare campion.Succes in cariera, Cosmin!!! Fii increzator in forta si inteligenta ta.Sa ai o viata frumoasa!