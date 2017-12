Sarah Jessica Parker, într-un nou serial de comedie produs de HBO

Actrița americană Sarah Jessica Parker va juca într-un nou serial de comedie, intitulat ”Divorce”, primul sezon, format din zece episoade, fiind programat să apară în toamnă, în exclusivitate pe HBO, un trailer al seriei fiind lansat de curând. ”Divorce” marchează reîntoarcerea actriței la HBO de când ”Sex And The City / Totul despre sex” s-a încheiat, în urmă cu 12 ani. Creat de producătoarea și actrița britanică Sharon Horgan, cu primul episod regizat de Jesse Peretz (”Girls”), serialul îi mai are în distribuție pe actorul nominalizat la Premiile Oscar, Thomas Haden Church, precum și pe Molly Shannon și Talia Balsam. Este o povete complicată, în care personajul lui Sarah Jessica Parker, Frances, inițiază divorțul de Robert, soțul său mustăcios cu care are o căsnicie îndelungată și alături de care are o fiică, Lila. Lucrurile nu au fost deloc simple între cei doi; Robert având chiar o aventură emoțională alături de o altă femeie, iar lucrurile se complică, astfel încât este greu de a eticheta escapada lui Robert drept adulter, întrucât nimic fizic nu s-a întâmplat. Dar acest lucru nu este numai despre o altă femeie, ci despre doi oameni care s-au înstrăinat unul de celălalt.

Sarah Jessica Parker nu a divorțat niciodată, fiind căsătorită cu Matthew Broderick din anul 1997, alături de care are trei copii, un fiu adolescent pe nume James și două fiice gemene de 7 ani, Marion Loretta Elwell și Tabitha Hodge. Sarah Jessica Parker, în vârstă de 51 de ani, a devenit celebră jucând în serialul de televiziune ”Totul despre sex”, dar şi în continuările pentru marele ecran ale acestei producţii. Ulterior, ea a apărut într-o serie de comedii precum ”Cum să dai afară din casă un burlac de 30 de ani”, ”Familia Stone”, ”Ce-o fi cu soţii Morgan?”, ”De Anul Nou” şi ”Oare cum o reuşi”. Pentru rolul din serialul ”Totul despre sex”, actrița a câştigat două premii Emmy şi patru Globuri de Aur, în schimb, pentru rolul din al doilea lungmetraj inspirat de această serie a câştigat, alături de colegele de distribuţie, un premiu Zmeura de Aur, care se acordă celor mai proaste prestații actoricești și pelicule de la Hollywood.