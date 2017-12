Sărbătoare pentru copiii de etnie turcă

Prichindeii de etnie turcă şi tătară au sărbătorit, prin cântec, dans şi multă mişcare, Ziua Copilului din Turcia, vineri, la Palatul Copiilor Constanţa. Evenimentul festiv s-a deschis cu o paradă a participanţilor, căreia i-a urmat un spectacol plin de gingăşie, veselie şi culoare oferit din suflet de micii sărbătoriţi ai zilei: preşcolarii de la Grădiniţa „Zubeyde Hanim” din Constanţa şi elevi de la Colegiul Naţional „Kemal Atatürk” din Medgidia. Apoi, veselia s-a mutat de pe scenă afară, în curtea Palatului Copiilor.

De „Sărbătoarea copilăriei”, chiar şi stropii de ploaie au stat deoparte, fără a stânjeni entuziasmul celor care au susţinut probele de concurs în aer liber. Probele au fost atractive şi deconectante, mai ales pentru privitori: trecerea pe sub sfoară, alergare în sac, alergare printre jaloane, săritură în lungime şi oină.

Evenimentul a fost organizat de Uniunea Democrată Turcă din România, având ca parteneri Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, Centrul Cultural „Yunus Emre” şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci „Dobrogea” (TIAD).

„Aşa cum obişnuim în fiecare an, în jurul datei de 23 aprilie, când este sărbătorită Ziua Copilului în lumea turcică, organizăm activităţi dedicate copiilor, în semn de respect pentru ei, deoarece ei sunt viitorul nostru, aşa cum a spus Atatürk”, a spus preşedintele UDTR, Osman Fedbi.

Printre invitaţi s-a aflat şi consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, Ali Bozcalişkan.

„Sunt fericită că mă aflu aici, ca să sărbătoresc Ziua Copilului de etnie turcă. Îmi plac copiii nespus de mult, deoarece mama mea este cadru didactic şi îşi petrece mult timp în preajma copiilor”, a spus micuţa Aylin Mustafa, elevă în clasa I la Şcoala „Gheorghe Ţiţeica” din Constanţa.

PREMIANŢII Ca la orice competiţie, au existat şi câştigători, aleşi din rândul copiilor din Constanţa, Medgidia, Băneasa, Cobadin, Cumpăna, Mangalia, Techirghiol şi Eforie. Astfel, la trecerea pe sub sfoară, Premiul I i-a revenit lui Bekiş Ainur de la Şcoala „Constantin Brâncuşi”, Medgidia, iar la proba de săritură în lungime, pe primul loc s-a clasat Melissa Chiosep, de la Şcoala nr. 1 din Mangalia. Premii I au obţinut şi Fucigi Mustafa - oină, Aldea Yalcin - alergare în sac şi Emel Sali - alergarea printre jaloane.

În cadrul evenimentului „Sărbătoarea copilăriei” s-au acordat şi premii pentru creaţie artistică, locul I fiind obţinut de Aylin Zulchefil. „Mă bucur că am reuşit să particip la acest eveniment, deoarece azi noapte m-am întors de la un festival de folclor desfăşurat la Edirne, în Turcia, cu prilejul Zilei Copilului. Astăzi (n.r. - vineri) am câştigat premiul al III-lea la concursul de creaţie artistică şi acest lucru mă face extrem de fericit, mai ales că vine la scurt timp după ce m-am clasat pe locul al II-lea la faza naţională a Olimpiadei de Limba Turcă, desfăşurată la Bucureşti. Cu prilejul Zlei Copilului, le urez tuturor elevilor participanţi la acest eveniment La mulţi ani şi o copilărie fericită!”, le-a transmis copiilor Guneş Berkant, elevă în clasa a VI-a, de la Şcoala „Gheorghe Ţiţeica” din Constanţa.

TRADIŢIE INSTAURATĂ DE MUSTAFA KEMAL ATATURK În Republica Turcia, Ziua Copilului se serbează, anual, pe 23 aprilie, dată la care, în 1920, s-a reunit pentru prima dată Parlamentul, consfinţind independenţa şi suveranitatea Turciei. În 1928, fondatorul Turciei moderne, Mustafa Kemal Atatürk, a dedicat această zi copiilor în semn de respect pentru generaţiile tinere care reprezintă viitorul unei naţiuni.