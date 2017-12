"Sărutul" lui Brâncuşi, scos la licitaţie la New York

O versiune a sculpturii "Sărutul" (Le Baiser), de Constantin Brâncuşi, cu un preţ de pornire de 5 milioane de dolari, se află printre operele scoase la vânzare de casa Christie's în licitaţia de artă impresionisă şi modernă care are loc săptămâna aceasta, la New York. Lucrarea, având dimensiuni de aproximativ 36 x 24 centimetri, realizată în ghips, este una dintre cele şase variante ale sculpturii, înfăţişând doi îndrăgostiţi îmbrăţişaţi şi uniţi prin sărut, realizate de artistul român de-a lungul carierei sale. Preţul de pornire este de 5 milioane de dolari, organizatorii estimând să obţină pe această sculptură între 5 şi 8 milioane de dolari. "Tema sărutului este atât de importantă pentru Brâncuşi, a lucrat la ea aproape patru decenii. A ţinut atât de mult la această temă încât a devenit emblematică pentru personalitatea sa, având simbolul inscripţionat pe cărţile sale de vizită şi pe scrisorile sale", a declarat Sharon Kim, director internaţional al casei de licitaţii Christie's. Aceasta este a doua lucrare a artistului român scoasă la vânzare de casa de licitaţii Christie's la New York în ultimii doi ani. "Muza", o altă lucrare de referinţă din creaţia lui Brâncuşi, a fost vândută pentru 12,4 milioane de dolari în 2012, fiind achiziţionată de un colecţionar privat.