S-au încheiat şi partidele din Seria Sud a Ligii a VI-a

Viitorul Cobadin, câştigătoarea Serieu Sud a Ligii a VI-a constănţene la fotbal, a încheiat cu un succes categoric actualul sezon, învingând cu 15-0 ultima clasată, Flacăra Viişoara.

Rezultatele meciurilor din etapa a 26-a, ultima a sezonului: AS Independenţa - Voinţa Cochirleni 5-2

CS Negru Vodă - Trophaeum Adamclisi 3-2

Old Boys Cobadin - Dunărea Ostrov 4-3

ITC - AS Viişoara 0-2

AS Bărăganu - Fulgerul Chirnogeni 5-3

Flacăra Viişoara - Viitorul Cobadin 0-15

AS Lumina a stat în această etapă.

Clasament final: 1. Viitorul Cobadin 66p (golaveraj: 103-20), 2. ITC 49p (90-41), 3. AS Lumina 48p (110-51), 4. AS Viişoara 46p (50-34), 5. Fulgerul Chirnogeni 43p (90-46), 6. Voinţa Cochirleni 42p (86-59), 7. CS Negru Vodă 40p (56-36), 8. AS Independenţa 29p (54-82), 9. Old Boys Cobadin 26p (39-60), 10. Trophaeum Adamclisi 23p (42-58), 11. Dunărea Ostrov 17p (41-96), 12. AS Bărăganu 14p (46-90), 13. Flacăra Viişoara 6p (24-158).

FINALA CUPEI ROMÂNIEI, FAZA PE JUDEŢ

Miercuri, 19 iunie, de la ora 20.30, stadionul de fotbal din cadrul Complexului Sportiv „Centenar 2018” din Cumpăna, va găzdui finala Cupei României, faza judeţeană Constanţa, sezonul 2019-2020, între echipele CS Cumpăna şi Viitorul Cobadin.