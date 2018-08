S-au rezolvat toate problemele Constanței! Un sens giratoriu ne lipsea!

12:58:04 / 31 Iulie 2018

Primar inexistent

Am ajuns sa l plang pe Mazare. Primarul asta nu a facut nimic. Cand urla odata Mazare, toate se rezolvau. Asta nu are nici idei, nici oameni. Sensul de la Lidl de la Doraly e o pacoste ptr toti, dar clar, au dat aia o spaguta, l a durut in p.... de trafic si de oameni. O pasarela era prea scumpa.