Scandal pe Autostradă: taxa de pod „dublată” de rovinietă?

Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) a depus, luni, o sesizare la Comisia Europeană (CE) în legătură cu taxa de trecere a podului peste Dunăre, Feteşti - Cernavodă, a declarat, ieri, preşedintele FORT, Augustin Hagiu. Potrivit acestuia, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) ar trebui să elimine rovinieta, dacă decide menţinerea taxei de pod, deoarece podul este parte integrantă a Autostrăzii Soarelui, iar taxa de pod poate fi percepută ca taxă pe autostradă. „Taxa pentru Feteşti - Cernavodă încalcă tratatul de aderare la UE. Potrivit tratatului, rovinieta poate fi păstrată pînă la taxarea autostrăzilor, ori podul Feteşti-Cernavodă este parte integrantă din A2, deci taxa de pod se consideră taxă de autostradă. Noi sîntem de acord cu taxarea autostrăzilor, dar să dispară rovinieta”, a explicat Hagiu. Reprezentantul FORT a menţionat că această măsură încalcă tratatul cu UE, precizînd că CNADNR a “resuscitat” un ordin al fostului ministru al Transporturilor, Ludovic Orban, fără să consulte şi transportatorii rutieri. “Ei au motivat introducerea acestei taxe printr-un ordin de ministru din 2008, care nu a fost aplicat pînă acum, deoarece agenţiile de taxare nu au fost gata”, a declarat Hagiu, adăugînd “în disperare de cauză, datorită pierderii puterii de control şi a posibilităţii de a taxa supratonajul în urma modificărilor legislative elaborate de către reprezentanţii FORT cu Ministerul Transporturilor, CNADNR încearcă să-şi demonstreze eficienţa scoţînd de la naftalină un text de ordin al cărui articol 1 punctul 5 anul trecut, în contextul discuţiilor aprinse dintre patronatele din transporturi şi Minister, ar fi fost un fel de gaz pe foc”, au mai arătat reprezentanţi ai FORT. Menţionăm că CNADNR încasează, începînd de ieri, taxe de pînă la 68 de lei pentru vehiculele care traversează podul peste Dunăre, Feteşti-Cernavodă. Astfel, proprietarii de autoturisme plătesc pentru trecerea podului suma de 10 lei, iar cei de motociclete achită şapte lei. Şoferii de microbuze şi autovehicule, care au masa totală maximă autorizată sub 12 tone, plătesc 35 de lei pentru o traversare a podului. Pentru autobuze, autocare şi autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum trei axe (inclusiv), CNADNR a stabilit o taxă de 47 de lei. Cel mai mult achită şoferii de camioane cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone şi cu minimum patru axe, respectiv 68 de lei pentru o trecere. Tarifele au fost stabilite printr-un ordin emis de fostul ministrul al Transporturilor, liberalul Ludovic Orban, în februarie 2008 şi se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România şi în alte state, pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs. Agenţia de Control şi Încasare Feteşti, unde sînt achitate aceste tarife, este situată pe tronsonul de autostradă Feteşti-Cernavodă, la km 144+251.

UNTTR cere ca taxa să fie amînată

Şi Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) propune ca taxa pentru podul Feteşti-Cernavodă să nu fie aplicată pe perioada sezonului estival sau să fie amînată pentru cel puţin un an sau pînă la depăşirea perioadei de criză economică şi să fie acceptate abonamentele. “Introducerea tarifului se face într-un moment nepotrivit, dată fiind profunda criză economică şi financiară prin care trece România. UNTRR consideră că prin introducerea acestui tarif creşte şi povara aplicată transportatorilor, care deja traversează o perioadă foarte dificilă ca urmare a scăderii drastice a cererii de transport. De asemenea, UNTRR consideră că tariful nu ar trebui aplicat pe vîrf de sezon estival, pentru a nu cauza blocaje. De exemplu, în Grecia, administratorul autostrăzii Salonic-Igoumenitsa va începe taxarea după sfîrşitul sezonului estival, pentru a obişnui participanţii la trafic şi pentru a nu cauza blocaje în perioada estivală, deşi autostrada este deschisă integral încă din luna iunie”, arată reprezentanţi ai Uniunii. Potrivit sursei citate, impactul asupra transportatorilor rutieri va fi diferit, fiind în mod direct influenţat de lungimea parcursului în care se încadrează trecerea peste pod şi de frecvenţa trecerilor. “În plus, nu înţelegem de ce Ordinul MT 245 din 25.02.2008, care a intrat în vigoare în aprilie 2008, se impune să se aplice din august 2009 - la mai bine de un an de la intrarea în vigoare şi la mai mult de doi ani de la darea în exploatare a tronsonului Feteşti-Cernavodă - şi nu mai poate fi amînat cel puţin încă 1 an sau pînă la depăşirea perioadei de criză. În acelaşi timp, considerăm că MTI ar trebui să ţină cont de evoluţiile înregistrate la nivel european în domeniul taxării, respectiv de introducerea sistemelor automate de taxare prin utilizarea STI pentru a evita apariţia unor situaţii similare celei identificate anul acesta la punctul de încasare a tarifului pentru trecerea podului de la Giurgiu-Ruse şi pe lîngă acest aspect considerăm că ar fi absolut necesar şi în conformitate cu dispoziţiile Directivei 1999/62 să fie realizată şi prezentată fundamentarea valorilor acestui tarif”, mai menţionează UNTRR.

Taxa este legală şi a fost introdusă cu acordul UE

Taxa pentru podul de la Feteşti a fost introdusă cu acordul UE, care nu a acceptat, însă, varianta emiterii unor abonamente pentru localnici, a declarat, ieri, directorul general al CNADNR, Dorina Tiron. „Despre această taxă s-a discutat şi la UE, care şi-a dat acordul. Exista o posibilitate şi pentru varianta de abonamente, dar UE nu a fost de acord, aşa că am scos-o”, a afirmat Tiron. Referitor la sesizarea pe care FORT a depus-o la CE întrucît consideră că prin introducerea taxei se încalcă tratatul cu UE, Tiron a spus că oricine are dreptul de a depune sesizări. “E dreptul dumnealor, e punctul lor de vedere, fiecare e liber să depună sesizări. Eu nu îl contrazic pe domnul Hagiu (Augustin Hagiu, preşedintele FORT - n.r.), însă noi nu am încălcat nimic. Ordinul de ministru nu a fost dat întîmplător”, a mai spus Tiron.

Directorul general al CNADNR a mai explicat că taxa de trecere a podului peste Dunăre, Feteşti-Cernavodă, este în conformitate cu normele UE şi nu s-a făcut nimic ilegal. “Taxa nu are legătură cu rovinieta. Rovinieta este rovinieta, iar taxa este, de fapt, un tarif de trecere peste Dunăre. Toate ţările percep acest tarif peste podurile mari care necesită întreţinere”, a declarat Tiron. Aceasta a menţionat că tronsonul de autostradă la podul peste Dunăre, Feteşti-Cernavodă, şi staţia de taxare au fost construite din bani de la ISPA şi UE a solicitat introducerea acestui tarif. În plus, Tiron a subliniat faptul că dacă CNADNR este administratorul drumului, utilizatorul este obligat să plătească.