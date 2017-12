Scandal şi Securitate ca pe timpul comuniştilor

POLITIZARE. „Ziua Marinei”, o sărbătoare cu tradiţie pentru marinarii români şi pentru constănţeni, a fost confiscată în acest an de membrii UNPR, care au transformat totul într-un eveniment politic. La tribuna oficială nu s-au regăsit nici preşedintele Traian Băsescu, nici premierul Emil Boc, niciunul dintre cei doi preşedinţi ai Camerelor din Parlament, Mircea Geoană sau Roberta Anastase. Cum nicio personalitate politică de marcă nu a onorat invitaţia ministrului Apărării Naţionale, Gabriel Oprea, acesta şi-a adus colegii de partid, dacă se poate spune despre UNPR că este o formaţiune politică. Aşa se face că ieri, la tribuna oficială puteau fi văzuţi toţi fugarii reuniţi sub sigla UNPR: Şerban Mihăilescu (Miki Şpagă), Cristian Diaconescu, Neculai Onţanu sau Anghel Iordănescu. Undeva, pierdut în spaţiu, se afla şi senatorul PDL Mircea Banias. Faţă de ceilalţi ani, anul acesta măsurile de securitate au fost draconice.

SECHELE COMUNISTE. Amintindu-şi probabil de manifestările din perioada comunistă, pe Gabriel Oprea l-a lovit nostalgia, interzicând accesul media în zona oficialităţilor, protejate mai ceva ca preşedintele SUA. Temându-se de reacţia revoluţionarilor cărora duminică nu li s-a permis să depună o coroană de flori la monumentul Marinarului Necunoscut, ministrul Apărării şi-a luat măsuri de precauţie suplimentare. Cu siguranţă, atât pentru el, cât şi pentru eventualitatea în care la festivitate ar fi urmat să vină preşedintele Traian Băsescu, cel pe care îl vizaseră, de altfel, declaraţiile fierbinţi, de duminică, ale revoluţionarilor constănţeni. Nu care cumva să fie deranjat preşedintele! La primele ore ale dimineţii, trei autocare cu “turişti speciali” au descins pe faleza din apropierea Comandamentului Marinei. Îmbrăcaţi lejer, “turiştii” noştri aveau o singură problemă: absolut toţi făceau parte din grupul ofiţerilor SPP care aveau ca obiectiv împrăştierea în public pentru a avea sub control eventualele “huiduieli”. Şi tot pentru a preveni huiduielile, Oprea a dat ordin tuturor militarilor să vină la primele ore ale dimineţii cu toţi membrii familiei şi să ocupe rândurile din apropierea tribunei oficiale. Acest lucru a fost confirmat de mai mulţi oameni din sistem. “La ora 8 dimineaţă am văzut mai multe autocare care intrau în Portul Constanţa, la Poarta 1. Din autocare coborau militari în civil şi soţiile acestora, care erau îndrumaţi de câţiva ofiţeri SPP spre zona falezei. Ulterior am aflat de la unul dintre ei că au primit ordin să vină în această zi, indiferent dacă erau la muncă la în concediu”, a declarat unul dintre participanţi. Şi pentru ca atmosfera comunistă să fie autentică, Oprea a adus la Constanţa şi Garda Naţională a României, o premieră pentru sărbătoarea „Zilei Marinei”. Singurul lucru care a lipsit, şi care ne-a despărţit de manifestările ceauşiste, au fost steguleţele şi pancartele, care, atunci când erau ridicate în aer, formau stema României Socialiste sau chipul „conducătorului iubit”.

ZIUA UNPR? Toate aceste incidente au umbrit adevărata sărbătoare a “Zilei Marinei”. Dar pe cine să intereseze despre adevărata semnificaţie a acestei zile? Pe Gabriel Oprea în niciun caz, gândindu-ne că el a fost cel care a ordonat luarea acestor măsuri excesive de securitate. Şi mai trist este faptul că cei care ar fi trebuit să se bucure de manifestările acestei zile, cetăţenii, nu au avut loc de oamenii lui Oprea, care fie au fost chemaţi de acasă să blocheze accesul în primele rânduri al unor eventuali protestatari, fie ţineau mulţimea sub supraveghere în ţinută militară sau civilă. Şi cum nicio oficialitate de rang înalt nu a onorat invitaţia la festivităţi, Garda Naţională a fost obligată să dea onorul unor politicieni depăşiţi, care au ocupat imediat primele rânduri ale tribunei oficiale, dându-i la o parte pe cei care aveau tot dreptul să sărbătorească această zi, ofiţerii din marină, rezerviştii. Cum ar fi putut Miki Şpagă să rateze revenirea în atenţia publicului? Ne întrebăm ce legătură are primarul sectorului 2 Bucureşti, Neculai Onţanu, cel care ocupa unul din locurile primului rând al tribunei oficiale, cu manifestările “Zilei Marinei”? La fel cum a ordonat militarilor să-şi aducă soţiile la manifestări, Gabriel Oprea a ordonat şi membrilor de partid să fie prezenţi la Constanţa.