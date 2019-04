Schimbări pentru profesori la examenul de titularizare

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care îi vizează pe profesorii care au promovat examenul de titularizare cu note mai mari de 7. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a explicat, la finalul şedinţei de Guvern, că, "potrivit ordonanţei, cei care se află în situaţia să fi obţinut note peste 7 în ultimii şase - şapte ani pot să folosească aceste rezultate în situaţia în care consiliul de administraţie al unităţii şcolare decide că poate să transforme contractul de muncă din contract pe durată determinată într-un contract pe durata egală cu viabilitatea postului didactic". "Un domn deputat a lansat o iniţiativă legislativă prin care modifica unul din articolele prevăzute în Legea 1 şi anume articolul 253, potrivit căruia cei care au trecut printr-un examen de titularizare şi au obţinut minimum nota 7 ar putea să beneficieze de această notă şi în următorii şase ani. Deputatul a prelungit durata până la 10 ani. Preşedintele a trimis legea la Curtea Constituţională pentru verificare, iar Curtea a decis anularea articolului şi din iniţiativa legislativă şi din Legea 1. Ca urmare, am rămas în plină mişcare de personal cu acest vid legislativ. Am găsit o soluţie şi astăzi a fost acceptată de Guvern. Potrivit ordonanţei, cei care se află în situaţia să fi obţinut note peste 7 în ultimii şase - şapte ani pot să folosească aceste rezultate în situaţia în care consiliul de administraţie al unităţii şcolare decide că poate să transforme contractul de muncă din contract pe durată determinată într-un contract pe durata egală cu viabilitatea postului didactic. Considerăm că în felul acesta am rezolvat fără să încălcăm decizia Curţii, pentru că asta nu înseamnă titularizare, dar înseamnă posibilitatea prelungirii contractului de muncă atât timp cât este postul viabil", a spus Andronescu, la Palatul Victoria, după şedinţa de Guvern.

Ministrul a adăugat că în această ordonanţă a fost introdusă şi o prevedere care priveşte cadrele didactice care au câştigat prin decizie judecătorească dreptul la a obţine dobânzi pe sumele cuvenite pe Legea 221. "Ordonanţa se referă de datorii faţă de cadrele didactice care derivă din hotărârile judecătoreşti rămase definitive până la 31 decembrie 2018 şi care făceau referire la Legea 221/2008. La aceste datorii sunt calculate dobânzi şi despre ele vorbeam în această ordonanţă", a precizat Ecaterina Andronescu.