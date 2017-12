Scurt survol al Pământului făcut de sonda niponă Hayabusa-2 pentru a câștiga viteză

Sonda niponă Hayabusa-2, lansată în urmă cu un an, s-a apropiat joi, pentru scurt timp, de Pământ, pentru a câștiga viteză sub efectul gravitației terestre, continuându-și apoi drumul spre ținta sa, un asteroid la care va ajunge la jumătatea anului 2018, a anunțat Agenția spațială japoneză, JAXA, transmite AFP. Hayabusa-2 s-a apropiat până la 3.090 km de suprafața terestră, la ora 10.00 GMT, după care și-a schimbat traiectoria, îndreptându-se spre micuțul asteroid aproape sferic Ryugu. JAXA va analiza timp de o săptămână noua traiectorie a sondei pentru a se asigura că misiunea decurge conform planului. Asteroidul aproape sferic Ryugu are diametrul mai mic de 1 kilometru și este o "fosilă vie" rămasă de la nașterea sistemului solar. Numele său provine de la castelul mitic al unui nobil legendar nipon. Obiectivul sondei este de a colecta mostre de materie de la suprafața și din straturile superficiale ale subsolului acestui satelit care conține, conform oamenilor de știință, carbon și apă. Analiza acestor mostre va determina ce fel de materii organice au fost prezente încă de la începuturile sistemului nostru solar. Sonda Hayabusa-2 va reveni pe Pământ în anul 2020. Hayabusa-2 este foarte asemănătoare cu sonda Hayabusa ce a fost lansată în 2003 spre un alt asteroid, însă dispune de o tehnologie mai performantă, JAXA ținând cont de numeroasele probleme tehnice înregistrate în prima misiune. Odată ajunsă în apropierea asteroidului, sonda Hayabusa-2 va lansa un mini-vehicul robotizat denumit Minerva2 și un modul de asolizare denumit MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), conceput de Centrul Național francez pentru Studii Spațiale (Cnes) și de omologul său german, DLR. Mascot, care are o durată operațională de doar câteva ore, este dotat cu patru instrumente științifice, printre care și un microscop spectral conceput de Institutul francez de Astrofizică și care va permite analiza compoziției minerale a asteroidului.