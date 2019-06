Se apropie Neversea! Cum poți intra mai ușor la festival

Mai puțin de două săptămâni au rămas până la NEVERSEA, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului, așa că organizatorii au venit cu o serie de informații necesare celor care și-au achiziționat bilete la festival și nu vor să piardă timpul. Festivalul NEVERSEA va avea loc în perioada 4-7 iulie 2019, în Constanța, iar fanii pot să își realizeze deja Check-in-ul și Top-Up Online, accesând site-ul neversea.com sau direct din aplicația Neversea (Android / iOS). Pe lângă faptul că festivalierii se bucură de acces rapid în festival (zonă dedicată de unde se poate ridica brățara) aceștia pot evita și cozile de la Credit Points. Mai multe detalii găsiți în ziarul Telegraf.

Mai puțin de două săptămâni au rămas până la NEVERSEA, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului, așa că organizatorii au venit cu o serie de informații necesare celor care și-au achiziționat bilete la festival și nu vor să piardă timpul. Festivalul NEVERSEA va avea loc în perioada 4-7 iulie 2019, în Constanța, iar fanii pot să își realizeze deja Check-in-ul și Top-Up Online, accesând site-ul neversea.com sau direct din aplicația Neversea (Android / iOS). Organizatorii recomandă posesorilor de bilete să aleagă opțiunea de Check In și Top Up Online. Pe lângă faptul că festivalierii se bucură de acces rapid în festival (zonă dedicată de unde se poate ridica brățara) aceștia pot evita și cozile de la Credit Points. Este important de menționat și faptul că Check-in-ul online este GRATUIT, iar cei care își fac din timp Check-in ul Online pot fi printre primii care își ridică brățara de festival. Posesorii biletelor trebuie să completeze cu atenție datele solicitate în formular, apoi să urmeze pașii și să efectueze procesul de Check-in.

NOUTĂȚILE ANULUI

Cei care au achiziționat mai multe bilete, vor putea efectua check-in și pentru prietenii lor. Noutatea pentru acest an este opțiunea de TRANSFER a biletului. Dacă posesorul biletului dorește să transfere biletul către o altă persoană, trebuie să selecteze opțiunea de Transfer Bilet, pentru biletul ce urmează a fi transferat. Astfel, persoana care primește biletul, își va putea face check-in-ul online. Pentru realizarea Transferului de Bilet, posesorul inițial va trebui să completeze datele persoanei care va primi biletul (nume, prenume, email, telefon, localitate) și să se asigure că Biletul (fie ca este în format fizic, fie că este în format electronic) ajunge în posesia persoanei către care dorește să îl transfere. Este important de reținut faptul că doar persoana înregistrată în formularul de check-in va putea să primească brățara de festival, în baza unui abonament cu un cod de bare valid și a unei cărți de identitate.

CUM FUNCȚIONEAZĂ SISTEMUL DE PLATĂ DE LA NEVERSEA

După realizarea cu succes a Check-in-ului Online, festivalierii au posibilitatea să-și creeze propria Pușculiță de Festival. Fiecare festivalier va avea posibilitatea să îți încarce bani pe bilet, selectând serviciul TOP UP. Suma încărcată de festivalier va fi transferată pe brățară în momentul în care acesta o va primi de la corturile de check-in, în urma prezentării biletului de acces. După parcurgerea acestor pași, posesorul biletului trebuie doar să se prezinte la cortul de Check-In, cu un bilet cu cod de bare valid și o carte de identitate, pentru a intra în posesia brățării de festival. Tinerii sub 18 ani vor avea nevoie, pe lângă bilet și actul de identitate, și de documentul care atestă acordul părinților. Accesul minorilor sub 14 ani este permis doar pe baza unui bilet valid și însoțit de un părinte. Organizatorii au pregătit și anul acesta un program pre-festival, ridicarea brățării de la corturile de Check-In se va putea face în perioada 2-3 iulie, în intervalul orar 14:00 – 22:00, urmând ca în timpul festivalului, accesul să se realizeze în intervalul 14:00 – 06:00. La fel ca și anul trecut, sistemul de plată, implementat prin sprijinul Raiffeisen Bank, este integrat cu sistemul de acces. Acest sistem integrat va aduce mai multă siguranță pentru festivalier. Pentru prima dată la festivalul NEVERSEA, brățara de festival va fi realizată din plastic reciclat -RPET. Organizatorii festivalului NEVERSEA au pregătit peste 60.000 brățări de acces cu sistemul de plată integrat. În perimetrul festivalului, vor exista 25 de puncte de încărcare a brățărilor, iar pentru a evita cozile și aglomerările, organizatorii recomandă festivalierilor încărcarea brățărilor înainte de festival. Această modalitate de încărcare a brățărilor va fi disponibilă și în timpul festivalului și va putea fi accesată direct din aplicația mobilă NEVERSEA. Banii de pe instrumentele de plată pot fi recuperați pe toată perioada festivalului, de la oricare dintre Punctele de încărcare, numerar, până cel târziu, luni, 8 iulie, ora 10.00. Cei care au realizat Top Up Online, au posibilitatea să solicite refund online, dar doar în cuantumul sumei încărcate prin Top Up Online și contra unei taxe de procesare de 5 lei. Pentru refund online, festivalierii vor trebui să completeze formularul de refund, disponibil pe website-ul neversea.com, până la data de 12 iulie 2019.