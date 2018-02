Se cunoaște programul sferturilor de finală la Trofeul „Telegraf”

06:15:59 / 19 Februarie 2018

Ai reusit Lungule!

Acest vechi turneu de fotbal in sala a fost ani la randul unul reusit care a ambitionat fostii fotbalisti, de la Liga 4,sau chiar de la Liga 1 sa creada ca mai pot juca macar pe un teren redus. Sigur ca de multe ori placerea lor a dus la pasiuni care depaseau ambitiile unui turneu desfasurat in pauza fotballui mare,dar frumusetea intrecerilor era data de numele,multe celebre,ale celor care ne incantau cu multi ani in urma.. In schimb azi...Am fost ieri la Sala pentru 3 partide din optimi,de fapt corect ar fi din "sesimi". Am vazut 5 reprize mult prea dezichilibrate pentru o faza eliminatorie! Putinul public,exagerez daca au fost 200 spectatori,nu prea urmarea disputa de pe parchet,mai mult discuta despre ce va fi in sferturi. "Aia vor veni?" "Aia se vor prezenta?" cu alte cuvinte vor fi sferturi sau "doimi"? Asadar un turneu ratat dle Lungu. Am inteles ca a fost incapatanarea dvs(nu cred ca si interesul) de a nu modifica regulamentul cu singurul amendament cerut de peste 80% din echipe si acum culegeti ce-ati semanat. Da,un turneu ratat,cu un regulament incomplet si facut pe genunchi,cu programari aiurea(unele echipe aveau 4 jocuri iaraltele,in aceeasi grupa numai 2) dar si cu suspiciuni financiare mai ales cand la intrebarile unora care sunt unele costurile(chiria salii,baremurile arbitrilor si ale medicului)ati preferat o curioasa tacere.. Intelepciunea populara spune ca si tacerea este un raspuns. PS Nu inteleg de ce redactia ziarului nu are pe cineva care sa stearga comentariile suburbane si pornografice,ele fiind citite si de elevi din cursurile primare