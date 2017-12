Se distruge industria farmaceutică locală?

Multe dintre medicamentele care sunt trecute pe lista compensatelor au un preţ mult prea mic, aşa că şi compensarea este una mică, nesemnificativă pentru asigurat. În acest sens, consilierul primului-ministru, dr. Vasile Cepoi, este de părere că trebuie regândit modul de compensare. „Avem o grămadă de medicamente al căror cost nu reprezintă pentru pacient, pentru asigurat, un risc financiar, dar el este acoperit de către fondul de asigurări”, spune dr. Cepoi. Practic, asiguratul nu resimte acest sprijin din partea fondului. „Anul trecut au beneficiat de reţete aproximativ 8,4 milioane de pacienţi şi, dacă împărţim suma alocată de medicamente la acest număr, rezultă că sistemul de asigurări a plătit pentru fiecare pacient aproximativ 50 de lei pe lună. Din aceşti 8,4 milioane, aproximativ 2 milioane sunt cei care consumă medicamente de peste 200 de lei pe lună. Rezultă că, de fapt, media compensării pentru aceştia este de sub 50 lei pe lună”, a spus dr. Cepoi. Potrivit lui, una dintre problemele sistemului de sănătate o reprezintă creşterea cheltuielilor, fără a avea însă un impact asupra evoluţiei stării de sănătate a populaţiei. „Consumul de medicamente a crescut an de an fără să existe vreo corelaţie cu evoluţia indicatorilor de sănătate. Dacă ne uităm la consumul de medicamente, constatăm o lipsă de corelaţie a acestuia cu morbiditatea. Nu există nicio corelaţie. Este vorba de o dezvoltare necontrolată a pieţei, deşi piaţa medicamentelor este una reglementată. De-a lungul anilor, mecanismele de reglementare a pieţei nu au fost eficace. Sistemul nu s-a pregătit şi nu a reuşit să construiască mecanismele care să permită o dezvoltare. Constatăm un consum mare de medicamente a căror eficacitate nu este demonstrată sau, dimpotrivă, chiar sunt medicamente despre care, în ultima perioadă, studiile arată nu numai că nu au eficacitate, dar pot să aibă şi efecte secundare nedorite, care nu erau iniţial cunoscute”, a afirmat consilierul de stat. În opinia sa, înainte de a se face o nouă listă cu medicamente compensate, ar fi trebuit scoase de pe listă sau reduse ca nivel de compensare unele medicamente care nu sunt eficiente.

REACŢII Declaraţiile consilierului nu au rămas fără replică. Specialişti ai Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) atrag atenţia că eliminarea medicamentelor ieftine din lista compensatelor ar afecta grav populaţia cu venituri reduse şi majoritatea pacienţilor cronici din România. În plus, o astfel de măsură ar avea efecte economice catastrofale asupra producătorilor de medicamente generice, care sunt singurii investitori din industria farmaceutică cu capacităţi de producţie în România. „Privim cu îngrijorare ultimele declaraţii care iau în considerare limitarea accesului

populaţiei la medicamente cu preţ accesibil. Într-o ţară în care salariul

mediu net ajunge la doar 1.600 lei, o cheltuială în plus cu medicamentele,

fie că este vorba de 200 lei, fie că este vorba de 50 lei, poate

reprezenta o povară financiară de nesuportat”, este de părere preşedintele

APMGR, Dragoş Damian. APMGR nu este de acord cu actualizarea listei de medicamente compensate bazată exclusiv pe alocări bugetare, care ar afecta accesul majorităţii populaţiei la tratament cu preţ accesibil şi ar duce la dispariţia industriei farmaceutice locale şi a producătorilor de medicamente generice.

Nu se vrea eliminarea genericelor!

Cum în mass-media au apărut informaţii potrivit cărora oficialii Ministerului Sănătăţii (MS) ar avea în plan eliminarea genericelor de pe lista compensatelor, explicaţiile nu au întârziat să apară. Dimpotrivă, MS doreşte să încurajeze consumul de medicamente generice, conform obiectivelor asumate, dar şi acordului cu organismele financiare internaţionale. În acest sens, MS subliniază încă o dată intenţia de a introduce pe reţeta compensată, începând cu viitorul contract cadru, medicamentul de referinţă, astfel încât pacientul să fie corect informat şi să aibă posibilitatea de a-şi alege medicamentul cel mai ieftin. Principalul obiectiv al ministerului în ceea ce priveşte reactualizarea listei de medicamente compensate îl reprezintă creşterea accesului pacienţilor români la medicamente inovatoare, conform noilor tehnologii, mai ales în patologiile la care acestea pot contribui la o ameliorare a stării de sănătate.