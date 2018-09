Se încălzește vremea în Dobrogea. Vezi de când!

Câteva zile răcoroase ne-au adus aminte de prezența toamnei. Meteorologii anunță, totuși, o ușoară încălzire a vremii, astfel că în următoarele 3 zile așteptăm temperaturi de până la 23 de grade C, în Dobrogea. Astfel, miercuri, 26 septembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul 13 și 16 grade C, în vreme ce minimele vor fi între 3 și 9 grade C. Joi, 27 septembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 19 grade C, în vreme ce minimele vor fi între 8 și 14 grade C. Ziua de vineri, 28 septembrie, vine cu o ușoară încălzire, astfel că mercurul în termometru va urca până la 23 de grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 9 și 15 grade C; sfârșitul de săptămână vine, de asemenea, și cu mult soare, în Dobrogea. Vom reveni cu eventualele modificări ale vremii, anunțate de meteorologi.