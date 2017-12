Se “schiţează” noi norme metodologice ale Contractului Cadru 2011

Reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) au realizat proiectul privind normele metodologice de aplicare a Contractului Cadru pe 2011, în prezent acesta aflându-se în dezbatere publică pe site-ul CNAS. Documentul a fost întocmit prin consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmaciştilor, a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical. În noul proiect au fost introduse prevederi noi, cum ar fi “Criteriile privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale în ambulatoriu” şi “Modelul cerere de transfer”, document necesar în cazul în care un pacient vrea să se transfere de la un medic de familie la altul. CNAS nu a făcut modificări în ceea ce priveşte modelele de contracte de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. Totodată, nu au fost efectuate nici modificări în ceea ce priveşte tarifele, pentru stabilirea acestora fiind necesară aprobarea Bugetului de stat pe anul viitor.

PESTE 35 DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ. În noul proiect, medicul de familie care are în evidenţă 2.200 de persoane va trebui să stea la lucru 35 de ore pe săptămână, iar în cazul în care numărul asiguraţilor depăşeşte 2.200, atunci programul său de lucru va fi peste 35 de ore pe săptămână. De la anul, fondul destinat asistenţei medicale primare va avea structura: 60% pentru plata “per capita” şi 40% pentru plata “per serviciu”. Potrivit proiectului, pentru perioadele de absenţă mai mari de 30 de zile lucrătoare, medicul de familie are obligaţia de a numi un alt medic de familie care-i să-i preia activitatea, în caz contrar, casele de asigurări de sănătate numesc un înlocuitor, cu avizul direcţiilor de sănătate publică. Medicul de familie poate lipsi de la cabinet fie că se află în incapacitate temporară de muncă, concediu de sarcină, concediu de maternitate, vacanţă pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare pe an, studii medicale de specialitate şi rezidenţiat în specialitatea medicină de familie. Documentul justificativ care atestă motivul absenţei trebuie depus de către medicul de familie la sediul casei de asigurări de sănătate.