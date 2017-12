Se scumpesc iarăși carburanții, de la 1 septembrie

Ce să „este“ oare? Este o nouă scumpire a carburanților, că ne lăfăiam în prea mult bine. Guvernul vrea să reintroducă supraacciza la benzină & motorină, pentru că încasările de profil au scăzut cu circa 850 milioane lei, iar prețurile sunt printre cele mai mici din UE, după Luxemburg și Bulgaria. Și, cum avem cele mai mari salarii din Uniune, cel mai mare PIB/cap de locuitor din lume și cele mai multe mașini din univers, așa ceva este inadmisibil. Proiectul de OUG care modifică al nostru drag Cod Fiscal a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), iar scumpirile (+ 0,45 lei/litru, mai exact, adică fix supraacciza eliminată la începutul anului, întru câștigarea de simpatie electorală) ar urma să se aplice de la 1 septembrie. Yey! Și asta în condițiile în care inflația este deja pe un trend ascendent. Să vezi inflamare în toamnă...

Când ești praf la încasări bugetare, iar ANAF-ul nu prestează, te întorci la câștiguri simple, biciuindu-i un pic pe contribuabilii fraieri. Asta face Guvernul acum, propunând, de la 1 septembrie, revenirea la nivelurile accizelor la carburanți practicate în 2016, respectiv 3.022,43 lei/tonă & 2.327,27 lei/1.000 litri la benzina cu plumb, 2.643,39 lei/tonă & 2.035,40 lei/1.000 litri la cea fără plumb și 2.245,11 lei/tonă & 1.897.08 lei/1.000 litri la motorină. De ce? Conform notei de fundamentare a proiectului de OUG pus pe site-ul Finanțelor, deși consumul de benzină și motorină a crescut substanțial, în primele șase luni, comparativ cu același interval din 2016, încasările din taxe au scăzut cu circa 850 milioane lei, motivele principale fiind eliminarea supraaccizei de șapte eurocenți și reducerea TVA la 19%. „În prezent, urmare a unei analize a nivelurilor accizelor practicate de statele membre, am constatat că România se apropie de pragul minim prevăzut de legislația Uniunii Europene. În iulie 2017, am înregistrat cel mai mic preț al benzinei Euro-95 din UE (0,997 euro pe litru cu taxe) și al treilea cel mai mic preț al motorinei (0,977 euro pe litru cu taxe), după Luxemburg (0,955 euro pe litru) și Bulgaria (0,961 euro pe litru). Când vine vorba de prețul benzinei fără taxe, România este pe locul 15 în Uniunea Europeană, mult peste țări producătoare de petrol precum Marea Britanie și Olanda, dar și peste țări precum Austria, Polonia și Bulgaria. La motorină, suntem pe 17“, spun cei de la MFP. Așa, și? Li se pare oare guvernanților că suntem la același nivel și cu veniturile? De fapt, ce-i roade e că, tot în iulie, taxele n-au reprezentat „decât“ 52% din prețul benzinei și, respectiv, 50% din prețul motorinei, asta în condițiile în care, la nivelul UE, taxele cumulează, în medie, 62% din costul litrului de benzină și 57% din costul celui de motorină. Ba mai mult, MFP reclamă că prețurile fără taxe ale carburanților au crescut, pentru că petroliștii „e“ răi și „vrea“ profit. Pe scurt, e cazul să ne așteptăm la scumpiri la... TOT, de la 1 septembrie, dar e OK, că același generos Executiv a majorat salariile, deci avem de unde să plătim (?!?). De notat că modificarea Codului Fiscal a creat un pic de deranj în coaliția de guvernare, pentru că nu toată lumea era la curent. Ce să faci, n-ai ce să faci...