Sebastian Ghiță i-a făcut PLÂNGERE PENALĂ șefei DNA

Sebastian Ghiţă face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților săi, o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. Acestă decizie a fost luată după dezvăluirile făcute de fostul deputat Vlad Cosma. Vizaţi de plângerea penală sunt şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, şeful DNA Ploieşti, Lucian Onea, procurorul Giluela Deaconu şi foştii procurori Mircea Negulescu şi Savu Alfred.

Sebastian Ghiță, celebra victimă a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, a rupt tăcerea după aproximativ un an de zile. Aflat în Serbia, Ghiță a oferit detalii necunoscute până în prezent despre prezența lui Kovesi în casa acestuia de la Ploiești. El a rămas șocat de înregistrările audio în care procurorul Portocală, ajutat de Onea, reușește să fabrice mai multe dosare, printre care și cel al lui Sebastian Ghiță. „Eu am spus aceste lucruri în Parlamentul Romîniei, le-am spus și Codruței Kovesi, fără să bănuiesc această crimă. Ce am auzit astă seară este crimă. Onea, Portocală sunt niște nemernici. Sunt neoameni, dar nu am crezut că o să aflu într-o zi că știa și Codruța Kovesi de aceste practici, că era fericită, că de abia aștepta. Reprezintă o invenție ceea ce a prezentat DNA în cazul meu. Acest Portocală mergea des prin București și se întorcea cu tot felul de povești. Este un om fără creier, fără minte, fără suflet, face o grămadă de lucruri rele. ”Nu aveam dovada dintr-un birou de la DNA și dintr-o unitate din asta de elită, chestia asta pe care au vrut să i-o facă acelui domn Petran, e de domeniul fantasticului. Nici Ceaușescu nu făcea așa ceva. Domnul Augustin Lazăr trebuie să îi aresteze mâine. Eu oricum voi face plângere penală. Tot timpul încearcă să influențeze martori, fură hârtiile, strică calculatoarele. Noroc că noi avem toate hârtiile. Gândiți-vă că acești oameni mâine arestează pe nu știu cine la DNA Ploiești. Unul din martorii ăștia acoperiți pe care i-au folosit. Mi-au făcut mie un dosar cum de știu acest lucru. Eu nu i-am făcut nimic rău lui Portocală, i-am povestit tot: cum am făcut banii, ce am vândut, cum. Știu ce a făcut acest om familiei Cosma, cum i-a făcut avansuri domnisoarei Cosma. Nici Securitatea lui Ceaușescu nu făcea așa ceva. Domnul procuror general, domnul Augustin Lazăr, trebuie să ne arate că nu a venit acolo să îi acopere pe acești infractori. Acești oameni trebuie să fie arestați. I-a spus clar numele acestei doamne, Kovesi. Cât timp o să-i mai spunem doamă. Le-a fost frică de plagiatul lui Kovesi, cei de la Parchetul General nu mai au cum să stea de frica ei. Eu nu am fost în situația de a-mi fi frică. Kovesi părea sănătoasă la cap, eu relația cu dânsa o consideram chiar de prietenie. Mă întâlneam cu ea, am fost un tăntălău. Sunt dezamăgit de naivitatea mea. Când am văzut cum se transformă această femeie...mie nu mi-a dat prin cap să îi înregistrez. Consideram că avem relații de prietenie cu cei cu care am fost, dar din aceste înregistrări se vede că nu. Tot acest cerc se temea că Ponta o să ajungă președinte. Toți din acest cerc, care îi arătau lui Ponta simpatie, se temeau că o să ajungă președinte. Așa că iau oferit Guvernul. Kovesi a fost în casa mea, la Ploiești, a venit și la vie. Au văzut-o lăutarii, chelnerii, nu o vede numai cine nu dorește: digi, televiziunile care fac propagandă. Noi ne puneam problema că Daniel Morar făcea lucruri rele, dar când am văzut ce face această doamnă Kovesi. A fost la mine în casă cu o ocazie, nu știu ce onomastică a fost. Nu e cazul să spun cine a mai fost, nu vreau să le amestec”, spunea Ghiță la Antena 3 în urmă cu două zile.