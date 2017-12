Semne ale asteniei de primăvară

Specialiştii spun că există mai multe simptome care indică o posibilă astenie de primăvară, însă cele mai frecvente sunt stările de continuă oboseală şi somnolenţă, lipsa de energie, pasivitatea şi puterea de concentrare redusă, disconfortul, iritabilitatea şi anxietatea, cefaleea şi palpitaţiile, lipsa tonusului şi scăderea formei fizice, sentimentul de vinovaţie, scăderea sau creşterea poftei de mâncare şi, implicit, probleme de greutate. Medicii susţin că dacă ne confruntăm cu una sau mai multe dintre aceste stări este bine să luăm măsuri pentru că, „netratată”, astenia poate duce la afecţiuni grave, precum depresia. Efectele asteniei pot fi combătute cu uşurinţă. De exemplu, o alimentaţie corespunzătoare, odihna, dar şi exerciţiile fizice sunt binevenite. În ceea ce priveşte alimentaţia, este bine să se consume cât mai multe legume proaspete. Ele sunt bogate în vitamine şi cresc rezistenţa organismului. Verdeţurile de sezon sunt excelente mai ales pentru persoanele care suferă de anemie. Salata verde, urzicile şi spanacul fac minuni în tratarea asteniei. Şi fructele sunt recomandate, dar nu trebuie neglijate nici lichidele, deoarece acestea detoxifică organismul. Cura de vitamine este ideală. De exemplu, vitaminele A şi C cresc rezistenţa organismului la infecţii, iar vitamina B12 combate anemia. Fierul creşte rezistenţa organismului la infecţii şi îmbunătăţeşte vederea. Pentru că, în timpul somnului, organismul nostru se reface şi acumulează energie pentru ziua următoare, este important să ne respectăm orele de odihnă. Mişcarea este şi ea recomandată, pentru că organismul este ajutat să se adapteze mai uşor la schimbări. În plus, mişcarea este o sursă de energie, de care organismul are mare nevoie la început de primavără.