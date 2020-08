Semne care iti pot indica faptul ca firma de transport cu care colaborezi este intr-adevar una serioasa

Cu totii depindem in prezent de transporturi, indiferent ca vorbim despre companii sau persoane fizice avand in vedere ca acestea nu doar ca au o contributie directa la economia statelor, insa sunt si cele care au permis pietelor interne si internationale sa se dezvolte.

Daca administrezi o companie, cu certitudine una dintre cele mai mari provocari cu care te-ai confruntat a fos alegerea unei firme de transport marfa care sa se plieze cat mai bine pe necesitatile companiei tale.

Lucrurile poate ca ar fi mult mai simple daca ar exista doar cateva astfel de companii, insa in prezent putem vorbi despre un numar impresionant de firme de transport care pot oferi servicii de aceasta natura.

Daca colaborezi deja cu o astfel de companie, probabil ca in anumite momente este necesar sa analizezi modul in care se desfasoara aceasta colaborare. In fond, acest lucru este unul destul de dificil avand in vedere ca intr-o prima etapa este necesar sa cunoastem care sunt necesitatile companiei pe care o administram, urmand ca mai apoi sa stabilim gradul in care compania cu pricina se plieaza pe nevoile noastre.

Lumea din jur ecolueaza intr-un ritm destul de alert, ceea ce inseamna ca schimbarile si necesitatile clientilor nostri se pot schimba la fel de repede. Intr-un astfel de context, este recomandat sa incercam sa fim mereu flexibili si sa incercam sa ne adaptam la nevoile actuale ale pietei. Iata asadar 3 semne care te pot ajuta sa iti dai seama cu usurinta daca firma de transport cu care colaborezi este intr-adevar una serioasa sau nu!



Abilitatea de a negocia preturile si de a se adapta mereu la nevoile clientilor.

O companie care se respecta va sti intotdeauna cum sa abordeze lucrurile in ceea ce priveste stabilirea unui pret corect, in functie de calitatea serviciilor oferite. Mai mult decat atat, o companie de transport serioasa in adevaratul sens al cuvantului va avea totodata si capacitatea de a se adapta mereu la schimbarile care se produc in piata. Daca firma cu care colaborezi nu reuseste sa intruneasca aceste lucruri, probabil ca acesta este un motiv serios pentru a renunta la colaborare.

Experienta soferilor si calitatea masinilor din flota.

Experienta soferilor dar si calitatea masinilor care alcatuiesc flota companiei sunt de asemenea aspecte demne de avut in vedere dat fiind faptul ca aceste lucruri pot avea un impact major asupra modului in care este transportata marfa. Traim intr-un secol in care putem gasi cu mare usurinta, de cele mai multe ori la un simplu click distanta, piese pentru camioane Volvo sau pentru orice alte tipuri de camioane, astfel ca nicio masina din flota companiei cu pricina nu ar trebui sa circule cu piese auto uzate.

Modul in care sunt transportate marfurile si gradul in care sunt respectate termenele de livrare.

Nu in ultimul rand un alt aspect care ar trebui sa iti dea de gandit este modul in care sunt transportate marfurile dar si gradul in care sunt respectate cu strictete termenle de livrare. Pentru o protectie suplimentara, multe companii apeleaza la ambalarea cu folie termocontractabila sau folie stretch. Daca termenele de livrare nu sunt respectate cu strictete sau marfurile ajung in mod constant deteriorate la destinatie, probabil ca este momentul pentru o schimbare in ceea ce priveste furnizorul de servicii de transport.