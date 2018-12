Senzorii de monitorizare a glicemiei, importanţi pentru femeile însărcinate

Trebuie să știi că 212 milioane de persoane din întreaga lume, adică jumătate din totalul celor cu diabet, nu cunosc că au această boală. Și trebuie să mai știi că diabetul poate duce la complicații precum infarct, atac vascular cerebral, orbire, blocaj renal sau amputaţii ale membrelor inferioare.

STATISTICĂ DE ZIUA MONDIALĂ A DIABETULUI

Anual, circa 1,6 milioane de oameni mor din cauza diabetului, alte 2,2 milioane de decese fiind rezultatul complicaţiilor acestei boli. Dar ce este de fapt diabetul? Este o afecțiune dată de nivelul prea mare al zaharurilor din sânge. Fie organismul uman nu produce suficientă insulină (tipul 1 al bolii), fie nu poate utiliza eficient acest hormon care are rolul de a regla nivelul de zaharuri (tipul 2 al bolii). Dacă diabetul de tip 1, care apare în copilărie, are cauze încă necunoscute, diabetul de tip 2, întâlnit în peste 90% din cazuri, este în mare parte rezultatul supraponderabilităţii şi al inactivităţii fizice. Schimbările în modul de viaţă al populaţiei - alimentaţie nesănătoasă, sedentarism etc. - din ultimele decenii au dus la majorarea de patru ori a numărului persoanelor afectate de diabet, din anul 1980 și până acum, astfel că la ora actuală aproape 9% din populaţia adultă a lumii suferă de această boală, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (WHO).

CAZUL FEMEILOR ÎNSĂRCINATE CARE SUFERĂ DE DIABET

Senzorii de monitorizare a glicemiei sunt extrem de importanţi în cazul femeilor însărcinate care suferă de diabet, susţin medicii, precizând că femeile diagnosticate cu această boală trebuie să ştie cum pot controla maladia, pentru a nu întâmpina probleme în dezvoltarea fătului, scrie Mediafax. “În cazul în care o femeie este însărcinată nu creşte valoarea glicemiei , numai modificările hormonale tipice ale sarcinii pot să influenţeze într-adevăr echilibrul diabetului. A vedea pe un grafic pe care îl vezi în timp real ce se întâmplă cu valoarea ta de glicemie şi cum o interpretezi şi ce ai de făcut este practic lucrul cel mai important pentru că altfel semnele şi simptomele pe care le ai este posibil să nu ştii să le interpretezi corect”, a spus, miercuri, medicul primar în diabet, nutriţie si boli metabolice, Adriana Dumitrescu, în cadrul unui workshop organizat de Ziua Mondială a Diabetului. De asemenea, Dumitrescu mai susţine că este un lucru traumatizant pentru pacienţi ca să se înţepe zilnic în deget pentru a analiza valoarea glicemiei. Astfel, este important ca fiecare să aibă un senzor de monitorizare. “Acest senzor sau acest sistem de monitorizare a glicemiei este extrem de important ca fiecare persoană să poată să îşi vadă şi să simtă propriile evoluţii pentru că noi nu ştim. (...) Sistemele de monitorizare sunt absolut obligatorii pentru orice persoană care doreşte să facă un copil, dar şi pentru orice diabetic care doreşte să ştie cât are glicemia. (...) Pentru o persoană însărcinată o hipoglicemie sau o comă hipoglicemică poate reprezenta un act dramatic pentru că poate influenţa evoluţia fătului”, a mai spus medicul. Totodată, un dezechilibru al glicemiei în timpul sarcinii poate determina o comă hipoglicemică ce duce, ulterior, la probleme în evoluţia fătului. “Un dezechilibru anterior sarcinii poate duce chiar dacă ne echilibrăm poate să ducă la nişte elemente negative asupra sănătăţii. Ca să nu ajungem la situaţiile acestea trebuie să controlăm lucrurile acestea din timp şi să învăţăm cât mai multe lucruri despre controlul diabetului”, a mai adăugat medicul.

ȘI ANALIZELE SUNT IMPORTANTE!

Totodată, specialiştii mai spun că fiecare persoană periodic trebuie să meargă la medic şi să facă analizele necesare. "O persoană sănătoasă trebuie să facă setul anual de analize, screeningul pentru toate afecţiunile, pentru că există boli grave, cum este cancerul, bolile invalidante. (...) Nu trebuie să mâncăm nervos, cu gândul la alte activităţi. Să acordăm un pic din viaţă şi exerciţiilor fizice şi sportului. În momentul în care suntem diagnosticaţi cu altă boală, putem să ne gândim că această boală reprezintă un stres pentru organismul nostru şi este posibil ca chiar dacă nu suferim de diabet, să se declanşeze un diabet secundar sau în timp acest stres să influenţeze secreţia de insulină şi este posibil să facem un diabet”, a mai spus medicul.

Pacienţii care suferă de diabet susţin că boala nu îi determină să fie diferiţi, ci doar să aibă un stil de viaţă mai diferit. “Pe perioada sarcinii într-adevăr sunt riscuri şi pentru mamă, şi pentru făt, dar eu am învăţat foarte mult despre diabetul meu de când am avut senzori pentru glicemie. Au fost suportaţi de mine, pentru că statul nu a decontat suma. Acum îi decontează. A fost un instrument foarte bun, care m-a ajutat să învăţ despre diabet şi să fac un copil”, a spus Ana, una dintre pacientele prezente la workshop.