Serial despre ultimele luni din viața lui Michael Jackson

Regizorul american J.J. Abrams va colabora cu realizatorul TV și scriitorul Tavis Smiley, pentru realizarea unui miniserial despre ultimele luni din viața regelui pop Michael Jackson, bazat pe cartea lui Smiley, ”Before You Judge Me: The Triumph and Tragedy of Michael Jackson's Last Days”. Noua carte scrisă de Tavis Smiley a fost lansată marți și este descrisă drept o ”narațiune romanescă a ultimelor luni din viața uneia dintre cele mai reprezentative personalități ale culturii populare moderne”, informează CNN. Warner Bros. Television, deținută de Time Warner va produce proiectul. O rețea de televiziune este așteptată să se alăture. Smiley și Abrams vor fi producători executivi. Companiile lor de producție, Smiley TV și Bad Robot, au anunțat în aprilie că lucrează la un serial de televiziune despre cartea lui Smiley publicată în 2014, despre Martin Luther King, ”Death of a King: The Real Story of Dr. Martin Luther King, Jr.'s Final Year”.

Show-urile de televiziune bazate pe evenimente reale și-au recâștigat popularitate în ultimul timp, de la succesul înregistrat la începutul acestui an al ”The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”, de pe postul FX. Episodul de deschidere al serialului a înregistrat nu mai puțin de 5,1 milioane de telespectatori în luna februarie.

Michael Joseph Jackson s-a născut pe 29 august 1958, în Gary, Indiana, fiind al şaptelea din cei nouă copii ai familiei. Cei cinci băieţi Jackson - Jackie, Tito, Jermaine, Marlon şi Michael - au susţinut primul lor concert, sub titulatura The Jackson Five, când Michael avea doar 11 ani. Trupa a fost promovată de celebra casă de discuri Motown şi s-a bucurat de succes internaţional. După acest moment, Michael s-a lansat într-o strălucită carieră solo, în 1972. A fost introdus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame, a intrat şi în Cartea Recordurilor drept cel mai de succes showman al tuturor timpurilor, cu 13 premii Grammy şi 13 single-uri clasate pe locul întâi în topuri. În total, albumele sale s-au vândut în peste 750 de milioane de copii. Albumul ”Thriller” a câştigat opt premii Grammy, şapte dintre acestea pentru melodia care dă titlul discului. Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat This Is It Tour, care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009, la sala O2 Arena din Londra.