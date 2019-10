SetSail, Incognito și Odessos 25 - câștigătorii Campionatului Național Offshore Alpha Bank 2019

În weekendurile 13-15 și 27-29 septembrie, Marina Eforie și Marina Limanu a găzduit prima și, respectiv, a doua etapă a Campionatului Național Offshore Alpha Bank 2019. Lupta pentru titlu a fost strânsă la toate clasele, diferențele dintre locuri după prima etapă fiind de ordinul zecimilor, astfel încât pentru multe echipaje ultima cursă a fost ce decisivă.

Prima etapă a avut loc la Marina Eforie și a debutat cu trei curse scurte, de tip inshore, iar a doua zi a avut loc o cursă mai lungă, de la Eforie la Limanu, marină care urma să găzduiască cea de-a doua etapă. Etapa a doua a fost constituită exclusiv din curse scurte, de tip inshore, în care accentul cade pe măiestria cu care echipajele execută manevrele, acestea fiind mult mai dese în acest tip de curse. Deși sâmbătă, 28 septembrie, prognoza era de vânt slab, concurenții au fost luați prin surprindere de rafalele care atingeau chiar 16 noduri, dar și de rotirile de direcție cu care veneau acestea. Pe de altă parte, duminică, 29 septembrie, prognozele au fost mai aproape de adevăr, iar cele două curse programate s-au desfășurat pe vânt slab, în prima cursă fiind atât de slab, încât câștigători au ieșit cei care au reușit să identifice filoanele de vânt care îi ajutau să înainteze. Campionatul s-a decis în ultima cursă, când vântul a fost mai stabil atât ca direcție, cât și ca intensitate.

Anul acesta, SetSail câștigă pentru prima oară campionatul național la clasa ORC A&B, detronând campionii en-titre, echipajul Incognito. My Way câștigă pentru al doilea an consecutiv locul 2, urmați de Quebramar pe locul 3, care anul trecut obținuse locul 6 la general. La clasa ORC B echipajul Incognito și-a apărat titlul și au fost urmați de Irony, pe locul 2 și, la fel ca în 2018, de Simina pe locul 3. La clasa ORC C podiumul a fost complet diferit în acest an, campionii naționali fiind și câștigorii detașați ai Cupei României Alpha Bank la această clasă, Odessos 25, urmați la această regată de Elysea pe locul 2 și de Ricochet pe locul 3.

Campionatul Național Alpha Bank marchează sfârșitul anului competițional pentru majoritatea participanților la regatele offshore, acesta fiind urmat doar de Limanu Channel Cup între 18 și 20 octombrie, competiție deschisă doar claselor Beneteau First 34,7 & Beneteau First 40,7.

Clasa ORC A&B

Locul 1 SetSail - 20,20 puncte (skipper Valentin Oeru)

Locul 2 My Way - 32,60 puncte (skipper Ciprian Onose)

Locul 3 Quebramar - 34 puncte (skipper Iulia Fulicea)

Clasa ORC B

Locul 1 Incognito - 36,60 puncte (skipper Bogdan Ion)

Locul 2 Irony - 40,20 puncte (skipper Cătălin Corduneanu)

Locul 3 Simina - 40,40 puncte (skipper Cristian Ghelner)

Clasa ORC C

Locul 1 Odessos 25 - 14 puncte (skipper John Ionescu)

Locul 2 Elysea - 30,80 puncte (skipper Florin Filip)

Locul 3 Ricochet - 31,20 puncte (skipper Andreea-Mihaela Stan)

Clasamentul complet îl găsiți aici.