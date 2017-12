Și pentru pacienții români. Servicii medicale de 5 stele la o oră distanță

Medicina privată cunoaște o dezvoltare continuă atât în țara noastră, cât și peste hotare. Trebuie să recunoaștem că multe țări au un sistem medical privat mult mai bine pus la punct, care oferă servicii de 5 stele. Pacienții români sunt cei care optează tot mai des la serviciile medicale de peste hotare, grupul de spitale Acibadem din Turcia fiind în topul preferințelor. Am avut ocazia să vorbim cu un pacient român care a ales să apeleze la unul dintre cele 17 de spitale generale Acibadem. S-a arătat extrem de încântat de faptul că totul este la puțin peste o oră distanță, iar condițiile de cazare, dar și de spitalizare sunt impecabile, medicii sunt foarte buni profesioniști, aparatura este de ultimă oră. Totodată, prețurile practicate de grupul de spitale private sunt mai mici față de alte centre private din străinătate.

TRASEUL PACIENTULUI

Reprezentanții marelui grup de spitale din Turcia au avut în calcul absolut totul. Imediat ce ajungi în aeroport ești preluat de la punctul de lucru Acibadem (care funcționează chiar în aeroport), de către un reprezentant, și condus cu o mașină proprie la hotel, rezervat în prealabil (spitalele Acibadem au colaborări cu unele hoteluri, care oferă tarife speciale). Din nou, nu ești lăsat singur. Există un autoturism al grupului de spitale Acibadem care te preia de la hotel și te conduce la spital, pentru investigații și tratament. Ajuns în spital, limba vorbită nu constituie absolut nicio problemă: deși toți doctorii sunt vorbitori și de limbă engleză, există un translator pentru limba română. Așa că nu trebuie să vă faceți griji din acest punct de vedere. Iar pentru asta nu trebuie să plătiți nimic. Indiferent în care spital din cele 17 sau în ce clinică ambulatorie din cele 13 ajungeți, aparatura este de ultimă generație, iar medicii sunt adevărați profesioniști, mulți fiind specializați în multe alte țări, inclusiv în SUA. Tocmai de aceea, medicii de la Acibadem sunt la mare căutare. De altfel, Acibadem face acum parte dintr-o rețea mondială mare, cunoscută drept International Healthcare Holdings (IHH).

„TELEGRAF“, ÎN VIZITĂ LA SPITALELE ACIBADEM!

Am avut ocazia să vizităm câteva dintre spitalele Acibadem. Primul, și cel mai nou, lucrările fiind finalizate în urmă cu aproximativ 8 luni, a fost Spitalul Acibadem Taksim. Aici am cunoscut specialiști de excepție, care au transmis încredere deplină în ceea ce fac, dar și multă căldură. Directorul medical, Tamer Karsidag, ne-a introdus, în câteva cuvinte, în lumea imagisticii medicale. De altfel, așa cum ne-a spus, nu există în lume o altă tehnologie. La spitalul unde profesează, există absolut toate aparatele de imagistică, de la IRM (imagistică prin rezonanță magnetică) 3 tesla (cea mai avansată tehnologie) și până la computer tomograf, de asemenea de ultimă oră. ”Aparatul IRM (cunoscut drept RMN) este cea mai avansată tehnologie, cu posibilități de imagistică tridimensională. Are și posibilitate de filmare în dinamică; se folosește în majoritatea cazurilor de cancer. Cu ajutorul lui putem vedea sau examina cazurile de cancer și ne folosește foarte mult în chirurgia cancerului. Dacă înainte aveam nevoie de mai multe aparate, acum cu unul singur rezolvăm tot. Cu acest aparat detectăm tipuri de cancer pe care cu alte aparate nu reușeam”, a explicat medicul. Medicii fac totul pentru ca pacientul să beneficieze de cele mai bune servicii, prin metode minim invazive, deci și recuperarea să se facă mult mai rapid. La rândul său, dr. Cem Aygun ne-a explicat totul despre Departamentul de gastroenterologie. Aici, din nou, absolut orice problemă din această sferă este rezolvată grație tehnologiei de vârf, dar și specialiștilor. ”Ne ocupăm atât de diagnosticare, cât și de tratament. Abordăm absolut tot, cu ajutorul aparatelor - endoscop, ecograf endoscopic etc. De asemenea, efectuăm și Colangiopancreatografia retrogradă endoscopică (ERCP). În acest centru vedem mulți pacienți cu patologii ale esofagului și cu reflux esofagian. Avem posibilitatea să detectăm stenozele de esofag și cancerele esofagiene. Diagnosticăm multe cancere esofagiene”, a explicat medicul. Nu în ultimul rând, el a spus că există posibilitatea să se intervină inclusiv în cazul varicelor esofagiene, de asemenea prin metode de ultimă oră. ”Fie apelăm la scleroterapie, fie apelăm la metoda de ligaturare a vaselor”, a adăugat dr. Cem Aygun. Nimic nu este imposibil pentru medicii de la Departamentul de gastroenterologie. Indiferent ce problemă există, ei au o rezolvare, mai ales că totul se face în echipă. Întotdeauna există o colaborare, se alcătuiesc comisii de lucru multidisciplinare. Este folosită inclusiv capsula gastrică ce trebuie înghițită de pacient, după care medicii au imagini din intestine. Se utilizează și colonoscopia virtuală, dar și plasarea unui balon în stomac, în cazul pacienților care vor să slăbească. ”Acest balon are un volum de 500 - 600 ml; se face acest lucru pentru a evita intervenția chirurgicală. Peste 6 luni, balonul este extras. Pacientul este sedat și cu ajutorul unui aparat introducem balonul. În primele câteva săptămâni pacientul simte ceva înăuntru, dar apoi se obișnuiește”, a mai explicat medicul. La fel ca toate specialitățile, și ortopedia este foarte dezvoltată. Medicul Ayhan Kilic ne-a explicat că sunt efectuate o serie de intervenții de chirurgie plastică, dar nu numai, toate realizate prin metode moderne, cu aparatură de vârf. A intervenit inclusiv în cazul pacienților români.

În edițiile următoare vom reveni cu noi informații despre serviciile oferite de grupul de spitale Acibadem.

