Şi-au încercat norocul la furat

Un constănţean i-a sesizat, săptămîna trecută, pe ofiţerii Secţiei 4, că locuinţa sa a fost călcată de hoţi. Bărbatul le-a spus oamenilor legii că locuieşte la parterul unui bloc situat pe str. Cutezătorilor şi că hoţii i-au furat două genţi în care se afla aparatură electronică. În urma cercetărilor, anchetatorii au descoperit la faţa locului mai multe probe pe baza cărora au reuşit să-i identifice pe făptaşi ca fiind Adrian Florentin Brăteanu şi Leonard Ene, ambii de 18 ani, din Constanţa. La audieri, cei doi tineri au recunoscut acuzaţiile ce li se aduc. Ei le-au spus anchetatorilor că au văzut că una dintre ferestrele apartamentului era deschisă şi s-au decis să-şi încerce norocul. "Eu am intrat primul în locuinţă, dar nu am luat nimic. Prietenul meu Adrian a intrat după mine şi a luat cele două genţi", le-a spus Leonard Ene poliţiştilor. Totodată, oamenii legii au mai descoperit că aceasta nu este singura faptă a tinerilor. În noaptea de luni spre marţi, cei doi au spart geamul unui autoturism parcat în faţa hotelului "Ibis", de unde au furat un radio-casetofon. Potrivit anchetatorilor, Brăteanu a mai fost cercetat, în timpul adolescenţei, pentru comiterea altor furturi din locuinţe. Complicele său însă, Leonard Ene, elev în clasa a XI-a la Grupul Şcolar Economic "Virgil Madgearu", nu are antecedente penale. În urma faptei lor, cei doi tineri sînt cercetaţi pentru furt calificat, ei urmînd să fie prezentaţi procurorilor Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa, cu propunere de arestare.