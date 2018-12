Simona Halep şi Darren Cahill ar putea relua colaborarea în 2020

Simona Halep şi Darren Cahill au anunţat că nu vor mai colabora în 2019, antrenorul australian invocând motive de familie. Andrei Cristofor, membru al echipei Simona Halep, a lăsat însă să se înţeleagă că n-ar fi exclusă o reluare a parteneriatului, după un an de pauză.

”Îţi mulţumesc, Darren Cahill, pentru tot sprijinul şi pentru munca depusă alături de noi! Tu şi Simo aţi avut 4 ani fantastici! Sunt extrem de trist pentru că nu vei fi cu noi în 2019, însă abia aştept să ne reîntâlnim în 2020!", a susţinut Andrei Cristofor, pe pagina personală de Facebook.

Un astfel de scenariu pare posibil, după cum a susţinut şi jurnalistul Cristian Tudor Popescu: „Sunt convins că această despărţire este chiar aşa cum spune Darren Cahill, legată de probleme familiale, şi nu de o ruptură, o neînţelegere cu Simona Halep. Oricând, mai ales peste un an, poate fi reluată această colaborare. S-au mai văzut astfel de cazuri. Din alte motive, dar iată cazul lui Djokovic, care s-a despărţit de antrenor, cu rezultate proaste pentru Djokovici vreme de aproape doi ani, după care iată-l din nou nr. 1 mondial cu Marian Vajda. Mi se pare cât se poate de plauzibilă o astfel de revenire”. Darren Cahill a anunţat că va sta în următorul an departe de tenis, pentru a fi alături de copii, care vor avea un an important la şcoală.