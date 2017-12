TRANSFERAT LA JILAVA Condamnat la detenţie pe viaţă pentru uciderea cu sânge rece a patru persoane, Valentin Şlepac, de 32 ani, asasinul tocmit de Sergiu Băhăian să le închidă gurile bărbaţilor care cereau tot mai mulţi bani pentru a ţine sub tăcere ilegalităţile comise la ordinul lui Băhăian, a murit, vineri după-amiază, în Spitalul Penitenciar Jilava, din Capitală. „Starea de sănătate a lui Valentin Şlepac s-a înrăutăţit pe 23 septembrie şi a fost internat în Spitalul Penitenciar Poarta Albă. Ulterior, pe 30 septembrie, Şlepac a fost transferat la Spitalul Penitenciar Jilava. Problemele de sănătate ale deţinutului erau foarte grave, iar vineri, 21 octombrie, la orele prânzului, el a decedat. În aceste zile, medicii legişti vor efectua necropsia, urmând a se stabili cauza exactă a decesului. Abia după aceea trupul neînsufleţit va fi preluat de familie, în vederea înhumării”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului Penitenciar Jilava, scms. Daniela Popescu. Deşi nimeni nu a vrut să confirme oficial diagnosticul susţinând că acesta este confidenţial, surse apropiate anchetei spun că Şlepac ar fi murit din cauza unei boli incurabile: SIDA!

UCIŞI CU CRUZIME Pe parcursul procesului, Şlepac a recunoscut acuzaţiile aduse şi a avut o atitudine nepăsătoare, ba chiar a râs auzind declaraţia lui Ion Bojin, martor ocular al crimelor sale, care a povestit cu lux de amănunte modul crud în care au fost ucise victimele. „Am văzut cum Şlepac l-a apucat de picioare pe Lucian Cernat, care era beat criţă, şi l-a aruncat peste balustrada podului, direct în Canalul Dunăre-Marea Neagră. Şlepac s-a uitat în jos după el şi a început să râdă. Despre Emilian Leonte, Şlepac mi-a spus că l-a omorât după ce l-a lovit cu ciocanul în cap, în gât, apoi l-a călcat pe piept cu piciorul ca să se înece cu propriul sânge şi să moară mai repede. Când a venit la mine, Şlepac avea mâinile, hainele şi pantofii murdari de sânge. A doua zi i-a aruncat trupul în Canal, la Basarabi. La uciderea lui Ionel Ulezu am asistat personal. Am văzut cum Şlepac şi Grigoraş l-au luat pe Ulezu de mâini şi l-au aruncat în groapa săpată în curtea casei fraţilor Piciog. Apoi au aruncat pământ şi pietre peste Ulezu, care se sufoca şi încerca să iasă la suprafaţă. Mi-am dat seama că era viu pentru că pământul de pe el se mişca. La sfârşit, Şlepac şi Grigoraş au turnat o placă de ciment deasupra gropii”, a declarat Ion Bojin. El a adăugat că moartea lui Petrică Captalan a fost fulgerătoare. Ion Bojin nu a fost martor al crimei, însă a afirmat că Şlepac i-a povestit cu lux de amănunte cum l-a lichidat pe Captalan. „Şlepac mi-a spus că i-a dat să bea suc în care pisase mai multe pastile de Diazepam, care l-au ameţit. Nu ştiu unde se duceau cu maşina dar, la un moment dat, Captalan a cerut să oprească autoturismul pentru a-şi satisface nevoile fiziologice. Şlepac l-a lovit cu o bâtă în cap, iar Grigoraş i-a rupt gâtul, după care l-au băgat în portbagaj, cu o pungă de celofan pe cap. Ştiu că l-au aruncat tot în groapa din curtea casei fraţilor Piciog, au pus pământ şi pietre pe el şi l-au acoperit cu o placă de ciment

ACUZAT DE NAŞUL BĂHĂIAN Reamintim că Şlepac a fost acuzat de omor deosebit de grav şi aderare la un grup infracţional, la fel ca şi complicele său, Adrian Grigoraş, care a fost condamnat la 22 ani de închisoare. Creierul afacerilor ilegale şi cel care a comandat crimele, Sergiu Băhăian, a primit o pedeapsă de 26 de ani de puşcărie. Deşi era naşul lui Şlepac, în faţa judecătorilor, Băhăian şi-a acuzat finul spunând despre el că este un „criminal scelerat”. „Nu am nicio implicare în uciderea lui Ulezu, Captalan, Emilian Leonte şi Lucian Cernat. În prezenţa mai multor prieteni comuni, Valentin Şlepac a spus că-mi va aplica o corecţie, că mă va face sărmăluţe. Atunci nu am înţeles prea bine, dar, în arest, Şlepac mi-a zis: „Naşule, de un singur lucru îmi pare rău. Că nu te-am mierlit şi pe tine!”, a declarat Băhăian în urmă cu un an, când a fost audiat de instanţă. Întrebat de procuror, la acea dată, dacă a depus vreodată plângere împotriva lui Şlepac, Băhăian a povestit un episod petrecut în martie 2010, când se afla internat în Spitalul Penitenciar Jilava: „L-am reclamat la Parchet pentru tentativă de omor întrucât a pus un deţinut să îmi taie picioarele şi am aflat asta de la un coleg de celulă. Procurorul a decis neînceperea urmăririi penale şi am fost de acord cu această soluţie întrucât Şlepac nu şi-a dus planul la îndeplinire”.

GRUP INFRACŢIONAL Potrivit rechizitoriului, la sfârşitul anului 2007, Băhăian, împreună cu Valentin Şlepac, a iniţiat un grup infracţional organizat, la care, ulterior, au aderat Edward Marian Mărculescu, Dan Liviu Iovan, Adrian Grigoraş, Emilian Leonte, Ionel Ulezu, Petrică Captalan, Lucian Cernat şi George Florian Oprea. Anchetatorii au stabilit că, în perioada martie - mai 2008, cei zece, folosindu-se de nume false şi recomandându-se drept reprezentanţi ai SC Transrom Prest SRL Constanţa, au indus în eroare şase societăţi de leasing. În acelaşi dosar, Băhăian este acuzat de comiterea a două infracţiuni de instigare la omor. El este suspectat că le-ar fi cerut lui Şlepac şi Grigoraş să îi omoare pe Ionel Ulezu, Petrică Captalan, Emilian Leonte şi Lucian Cernat, indivizi pe care îi folosise pentru a înşela firmele de leasing şi care deveniseră incomozi întrucât cereau tot mai mulţi bani în schimbul tăcerii lor.