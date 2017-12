Slujba Privegherii, la mănăstirea Dervent. Vezi când!

Sâmbătă, 18 martie, la ora 17.00,IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba Privegherii la mănăstireaDervent, din județul Constanța, în timpul căreia Sfânta Cruce va fi scoasă din Sfântul Altar și așezată în mijlocul bisericii.

La finalul slujbei, ierarhul nostru îl va tunde în monahism pe fratele Dumitru Pătrașcu. El este tatăl preotului Adrian Pătrașcu, din Năvodari, și al fostei noastre colege, lector univ. Liliana Naclad, care ne-a declarat:

„Persoanele care au fost căsătorite și s-au despărțit ori s-au învoit de comun acord cu soțul/soția sau au rămas văduve se pot călugări, cu condiția să nu rămână în urma lor copii sau rude neajutorate.

Dumitru Pătraşcu a făcut acest legământ interior, al slujirii lui Hristos, încă de când fraţii mei mai mici erau pe băncile liceului, iar noi, cei mari, la facultate. Deseori ne spunea că în cele mai profunde stări interioare Îl ruga pe Dumnezeu să aibă grijă de noi, iar el îi va dărui întreaga lui viață, după ce vom fi aşezaţi. Acest moment s-a petrecut în urmă cu 4 ani, când a devenit frate al mănăstirii Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul, sfânt al cărui nume l-a purtat tatăl său. În tot acest parcurs duhovnicesc, fratele Dumitru a fost foarte apropiat de mănăstirea Dervent, având o legătură sufletească strânsă cu părintele arhimandrit Tudor Andrei și părintele duhovnic Visarion. Astfel că, de 3 ani, fratele Dumitru a ucenicit la mănăstirea lui de suflet.

„Este cel mai important moment din viața mea. Mă uit în urmă și văd că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile, iar eu trebuie să mă țin de cuvânt, să Îl slujesc cu trup şi suflet, în deplină ascultare, până la sfârșitul vieții mele“, spune Dumitru Pătrașcu.

Tata s-a născut în Gorj, însă la adolescență a venit în Constanța, unde a cunoscut-o pe mama, Elena-Oniţa. Au dus o viață modestă, într-un bloc comunist, însă primele amintiri ale copilăriei mele, legate de viața spirituală, sunt în directă legătură cu tatăl meu... Eram toți patru așezați în ordinea vârstei, în hol... Era Paştele, iar tata ne adusese pască de la biserică, o pusese într-un pahar cu vin şi ne punea să spunem „Tatăl nostru“, apoi ne dădea pasca, asemeni unui dar de mare preț. Sigur... copilăria noastră, asemeni multora, a fost una modestă, trăită în comunism, însă mereu am simțit rugăciunile părinților ca veghindu-ne. Toți patru am urmat cursurile Facultății de Teologie, chiar dacă ulterior am absolvit și alte facultăți, baza noastră este una spirituală.

Acum suntem foarte bine, semn că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile tatălui meu, viitor călugăr al mănăstirii Dervent. Despre mine nu vorbesc, însă îi mulţumesc pentru rugăciuni, sora mea, Claudia, predă religia și blockflote, iar fratele meu, Mădălin Pătraşcu, este deținătorul unei firme de succes în domeniul amenajărilor interioare. Despre Părintele Adrian Pătraşcu cred că nu mai trebuie să spun, toată lumea ştie că este unul dintre cei mai apreciați preoți, fiind în același timp realizator de emisiuni religioase. Pentru toate astea suntem datori, la rândul nostru, cu mulţumiri şi rugăciuni” (foto de familie atașată).

Duminică, 19 martie,Biserica Ortodoxă se află în duminica a treia din Postul Mare, dedicată Sfintei Cruci. Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, începând cu ora 8.45.

Duminica Sfintei Cruci, așezată de către Biserică la mijlocul Postului Mare, are rolul de a ne întări duhovnicește în lupta cu propriile patimi, avându-l ca exemplu pe Iisus Hristos, care, nevinovat fiind, a pătimit pe Cruce. Totodată, prezența Crucii în mijlocul bisericii are rolul de a îndemna credincioșii să poarte până la capăt crucea vieții, asemenea Mântuitorului pe dealul Golgotei. De aceea, Sfânta Cruce este un simbol definitoriu al creștinismului.

Această duminică este atestată documentar la Constantinopol, în secolul al VIII-lea.