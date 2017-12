Șocant: Phenianul testează bomba cu Hidrogen în Pacific

Coreea de Nord intenţionează să facă cel mai puternic test al unei bombe cu hidrogen în Oceanul Pacific în una din acțiunile sale posibile de "cel mai înalt nivel" împotriva Statelor Unite, a declarat ministrul de externe de la Phenian, Ri Yong-Ho, citat de agenția Yonhap. Oficialul nord-coreean a făcut acest comentariu după ce vineri liderul țării sale, Kim Jong-Un, a spus că are în vedere cele mai puternice acțiuni de răspuns la amenințarea președintelui american, Donald Trump, că va "distruge total" țara. "Ar putea fi cea mai puternică detonare a unei bombe H în Pacific", a indicat Ri. El a făcut această declarație reporterilor la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU, recunoscând însă că nimeni nu are nicio idee despre ce acțiuni ar putea fi decise, acestea urmând a fi ordonate de liderul Kim Jong-Un.

Coreea de Nord a efectuat cel de-al șaselea și cel mai puternic test nuclear al său pe 3 septembrie, pretinzând că a fost vorba de explozia unei bombe cu hidrogen.

Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, l-a calificat vineri "deranjat mintal" pe președintele american, Donald Trump, și a afirmat că îl va face pe acesta "să plătească scump" pentru amenințările sale la adresa Coreei de Nord, făcute în fața ONU. Liderul de la Phenian, citat de Reuters, a spus că țara sa va lua în considerare "cel mai înalt nivel de răspuns ferm din istorie" împotriva SUA, după amenințarea la adresa Coreei de Nord formulată de președintele Donald Trump, informează Agerpres.