Sorin ROȘCA STĂNESCU - Și daca Sorin Grindeanu nu se dă plecat?

A absentat de la votul final. Pentru o lege extrem de importanta din programul de guvernare. A absentat de mana cu ministrul Finantelor. Este semn rau. Tot ce se poate ca Sorin Grindeanu sa fie pe faras. Iar PSD sa se afle in cautarea unui nou Guvern. Dar ce ne facem daca prim-ministrul nu se da plecat?

Romania a trecut printr-o experienta unica. Un personaj politic de prima linie, sef al celui mai important partid politic aflat la putere si detinand functia de prim-ministru, a demisionat, pe rand si pe neasteptate, din ambele demnitati, fara a fi facut, pana in prezent, dovada ca cineva i-a facut branci. Victor Ponta a fost, din aceasta perspectiva, un caz cu totul si cu totul aparte. Unic in istoria recenta. Astazi, s-ar putea sa avem de-a face cu un al doilea caz. La fel de unic. Sa ne aflam in situatia in care un premier, tot PSD, de asta data Sorin Grindeanu, sa nu mai beneficieze de nicio sustinere politica din partea coalitiei majoritare si, in primul rand, din partea partidului sau, dar sa refuze sa se dea plecat. Ce se intampla intr-o asemenea situatie?

Pana in urma cu o saptamana, asezand si reasezand piesele pe tabla de sah politic, am ajuns la concluzia ca PSD, cu Liviu Dragnea in frunte, nu isi va asuma riscul de a da jos premierul. Chiar daca acesta si-a creat o camarila cu o alta agenda politica decat cea a majoritatii care sustine Guvernul. Ma gandeam, fireste, la o serie de impedimente legate de marja de joc anti-PSD care i se ofera presedintelui Romaniei cu ocazia nominalizarii unui nou prim-ministru. Astazi, situatia pare diferita. Sa vedem de ce.

La Curtea Constitutionala, a invins, simbolic vorbind, faimoasa Ordonanta 13. Infractiunea de abuz in serviciu, care oricum este aproape unica in peisajul penal al Uniunii Europene, nu mai poate exista decat in masura in care Guvernul, printr-o ordonanta de urgenta, sau Parlamentul, printr-o lege, fixeaza un prag al prejudiciului adus prin savarsirea respectivului abuz. Din momentul publicarii deciziei CCR si pana cand Guvernul sau Parlamentul se vor invrednici sa fixeze un prag, toate cauzele aflate pe rol sunt nule. Inclusiv cel de-al doilea dosar al lui Liviu Dragnea. In acest moment, pare exclus ca Liviu Dragnea sa mai ajunga dupa gratii. Si mai mult decat atat: este suficienta o modificare a legii, astfel incat el sa capete dreptul de a fi prim-ministru, in ciuda unei condamnari cu suspendare pentru o cauza mai degraba politica decat penala. Teoretic cel putin, coalitia majoritara ar putea da batalia finala cu Klaus Iohannis. Aceasta presupune, insa, trimiterea pe tusa a lui Sorin Grindeanu.

In alta ordine de idei si tinand de alte considerente, Sorin Grindeanu se pare ca e silit sa isi faca bagajele. In realitate, el nu si-a asumat una dintre cele mai importante legi promovate de PSD. Legea salarizarii unitare. Un act normativ pe care Romania nu il are decat la interval de zeci de ani. Guvernul nu isi asuma, sub conducerea lui Grindeanu, nici alte obiective majore din programul de guvernare, cum este, de pilda, Legea fondurilor suverane. Legea pensiilor, un alt proiect important, va bate pasul pe loc sau s-ar putea chiar impotmoli, daca Guvernul procedeaza in acelasi mod in care a procedat si cu salarizarea unica. Sorin Grindeanu, in calitate de premier, a lipsit de la votul din Camera Deputatilor. Luandu-se de mana cu ministrul Finantelor. Care a lipsit si el. Ce fac cei doi demnitari? Pun sub semnul intrebarii cel mai important act normativ promovat de PSD+ALDE?

Si mai interesant este ca Sorin Grindeanu sugereaza ca, nefiind parlamentar, ar fi trebuit sa primeasca o invitatie pentru a fi prezent la eveniment. Si ca nu ar fi primit. E o sugestie cu dus-intors. Sunt convins ca, daca si-ar fi exprimat dorinta, portile Palatului Parlamentului s-ar fi deschis instantaneu. Sa admitem insa ca in mod intentionat nu a fost invitat. Din punctul de vedere al deznodamantului, e acelasi lucru. Inseamna ca nu a fost invitat pentru a i se bate obrazul, urmand sa i se faca vant.

Dar ce ne facem daca, intr-adevar, asa cum sustin mai multi, in frunte cu Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu este un personaj politic cu dubla comanda? Adica arondat si unui serviciu secret. Si sa ne gandim la ipoteza in care i se ordona sa nu paraseasca puntea, chiar daca majoritatea ii solicita acest lucru. Se naste, intr-un asemenea scenariu, o criza politica. Pentru a-i face vant, PSD trebuie sa il lipseasca de cabinet. Sa ii determine pe ministri sa demisioneze. Dar, si in aceasta ipoteza, Grindeanu se poate impotrivi, nominalizand alti ministri pe care, daca are o intelegere cu Klaus Iohannis, acesta ii va omologa.

Ei bine, daca asa stau lucrurile, singurul mecanism prin care Grindeanu poate fi aruncat peste bord va fi o motiunea de cenzura, facuta de majoritate impotriva propriului Guvern. E uluitor, nu? Va fi extrem de grav daca vom trece printr-un asemenea simulacru de mecanism democratic.

