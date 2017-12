Sorţi dificili pentru fetele de aur ale Constanţei

Calificate în turul secund al "Cupei Federaţiei Europene de Tenis de Masă”, după un turneu victorios în Belgia, fetele antrenate la LPS CSS Farul Constanţa de Viorel Filimon se pregătesc de o lună decisivă. "Bine că ne-am calificat, deşi vă spun sincer că a fost foarte greu”, declară lidera Elizabeta Samara, neînvinsă în cele trei partide din cadrul turneului turuluiI de calificare. Dacă în cazul ei sau al Andreei Mămăligă se poate spune că experienţa le-a ajutat în partidele decisive, pentru tinerele Irina Hoza sau Ioana Ghemeş participarea în cupele europene a venit cu mari emoţii de concurs. "Chiar de ziua mea am reuşit să cîştig un meci. Am avut emoţii, dar le-am depăşit pentru a aduce un punct Constanţei în meciul decisiv de calificare. A fost o experienţă destul de dură, dar plăcută, fiind conştientă că doar împotriva adversarelor puternice, senioare, mă pot maturiza în joc”, povesteşte tînăra de 17 ani Irina Hoza. "Am dat tot ce am putut pentru a cîştiga. Chiar dacă jucăm frecvent în competiţiile de junioare, nimic nu se poate compara cu un concurs în cupele europene. Sperăm să facem o figură frumoasă şi în turul secund”, a povestit şi Ioana Ghemeş. Venind vorba despre turul secund... adversarele sînt dintre cele mai puternice: Froschberg Linz (Austria), TuS Bad Driburg (Germania) şi Ponta do Pargo Calheta Madeira (Portugalia), doar prima obţinînd calificarea în optimile de finală. În toate aceste formaţii evoluează jucătoare asiatice, ne-a anunţat Viorel Filimon, dar asta nu înseamnă că formaţia noastră nu va fi surpriza turneului programat pe 25 şi 26 octombrie, la Linz (Austria). "Cu puţin noroc, ne vom califica! Pe austriece le vom bate, în faţa portughezelor avem o şansă. Vreau ca echipă să ajungă pînă în semifinale!”, şi-a făcut socoteala talentata junioară Eliza Samara. Şi ne dă şi nouă speranţe că oraşul nostru este reprezentat cu cinste oriunde în Europa, indiferent că vorbim de handbal, volei sau tenis de masă. Prilej de verificare înaintea turneului din competiţia continentală este Campionatul Naţional de Tineret de tenis de masă, care va avea loc la acest sfîrşit de săptămînă, în sala din Buzău. Pe lîngă cele patru sportive, delegaţia constănţeană le mai cuprinde pe Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe, Andreea Filip, Alina Dobre şi Roxana Iamandi - în competiţia feminină şi pe Sorin Săbăngeanu, Cristian Terzi, George Stere, Nicuşor Dincă şi George Simion - la masculin.