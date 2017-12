Soţia lui Ionuţ Galani a născut un băiat perfect sănătos

În urmă cu nici un an, cea mai mare unitate sanitară din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa - înregistra o nouă premieră în lumea medicală dobrogeană. Pacienta (Georgiana), soţia interpretului de muzică grecească Ionuţ Galani, care nu reuşea să păstreze sarcina ca urmare a unor probleme de sănătate, a fost beneficiara unei tehnici medicale care se utilizează în mari clinici din lume. Echipa de specialişti coordonată de şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie a SCJU, prof. univ. dr. Vlad Tica, s-a bucurat atunci de o mare reuşită. „În contextul problemelor anterioare, legate de sarcinile pierdute, de insuccesul metodei de cerclaj vaginal, am apelat la o altă metodă, respectiv cerclaj cervico-istmic transabdominal (o procedură modernă care ajută la păstrarea sarcinii, atunci când metodele clasice se dovedesc a fi un eşec - n.r.), prin laparoscopie (operaţie fără bisturiu - n.r.). Puteam să apelăm şi la cerclajul cervico-istmic transabdominal prin laparotomie (operaţie chirurgicală care constă în deschiderea peretelui abdominal - operaţia clasică ce se realizează cu bisturiul - n.r.), dar am preferat ca pacienta să beneficieze de laparoscopie, astfel încât şi recuperarea s-a făcut mult mai rapid”, a declarat prof. univ. dr. Tica. N-a fost deloc simplu.

PROFESORUL DR. TICA A PRECIZAT CĂ ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE NU SUNT AMINTITE MAI MULT DE 2.000 DE ASTFEL DE CAZURI LA NIVEL MONDIAL.

Doar prin noua abordare medicală, Georgiana a reuşit să ducă la bun sfârşit sarcina. A ales să fie supravegheată în cele nouă luni de medici ai Spitalului Privat „Isis”. Echipa medicală a fost condusă de dr. Mohamed Zaher (managerul unităţii sanitare), care a supravegheat săptămânal evoluţia pacientei, aceasta reprezentând o premieră şi pentru medicii de la „Isis”. Georgiana a fost prima pacientă supusă metodei moderne de păstrare a copilului pe perioada sarcinii.

BĂIAT DE NOTA 10 Rezultatele premierei înregistrate la SCJU, dar şi ale celor de la „Isis” care au supravegheat-o pe Georgiana, s-au văzut ieri. La ora 8.50, la spitalul privat, femeia a adus pe lume, prin operaţia de cezariană, un băiat perfect sănătos. Visul celor care se vedeau părinţi încă de acum patru ani s-a împlinit. Micuţul Ianis Dumitru a venit pe lume, sub supravegherea unei echipe ce a reunit mai mulţi specialişti. Ianis a primit nota 10 la naştere. Are 3.030 grame şi măsoară 51 cm.

„AM PLÂNS! NI S-A ÎNDEPLINIT VISUL”... Dincolo de uşa sălii de naştere, tătăl asculta fiecare sunet. „Bucuria noastră e imensă… Le mulţumesc dr. Zaher şi prof. dr. Tica. Am plâns! Ni s-a îndeplinit visul… câteodată trebuie să mai şi aştepţi, iar cei care îşi doresc mult un copil ştiu asta”, a spus, emoţionat, tatăl. Părinţii îl vor creşte cu multă dragoste şi îl vor încuraja să devină ceea ce îşi va dori. „Nu ştiu ce aş vrea să devină… să fie sănătos, că vom vedea noi. O să îl încurajez să facă ceea ce îi va plăcea, să ajungă ce îşi va dori. Acum depinde de fiecare individ, părinţii se implică, dar nu pot decide ei. Mama mea îmi spunea să fac şcoală, să învăţ mult, dar eu am pus pe primul plan muzica, de care mă ocup şi astăzi”, a declarat artistul.

Managerul spitalului privat, dr. Mohamed Zaher, a declarat că naşterea a decurs normal, atât mama, cât şi copilul fiind sănătoşi. „Echipa „Isis” este onorată să înregistreze această reuşită medicală, dovedind încă o dată că experienţa obţinută în sistemul sanitar din ţara noastră poate oricând să se alinieze la nivelul instituţiilor de profil din întreaga lume”, a spus dr. Mohamed.