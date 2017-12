Spectacol total în finalele Trofeului “Telegraf”

96 de meciuri s-au disputat în acest an la Trofeul “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor. Iar la finalul ultimei partide de la ediţia a XXIII-a a turneului am aflat şi câştigătoarea preţiosului trofeu, Săgeata Stejaru trecându-şi în palmares al patrulea succes la Trofeul “Telegraf” (2005, 2006, 2009 şi 2014). Săgeata are meritul de a fi revenit în semifinala cu CFR Constanţa şi în finala mare cu Municipal după ce a fost condusă la pauză cu 2-1, pentru a se impune în ambele partide cu 3-2, acest lucru demonstrând că victoria finală nu este una întâmplătoare. Municipal Constanţa, ocupanta locului secund, o învinsă merituoasă, rămâne cu un singur trofeu cucerit, în 2008, dar şi cu satisfacţia că în acest an a produs marea surpriză, eliminând în sferturi principala favorită, Club 29 Constanţa, câştigătoarea trofeului în 2013. Publicul care a fost prezent în număr mare, duminică, în tribunele Sălii Sporturilor a apreciat spectacolul fotbalistic oferit de finaliste, dramatismul loviturilor de la 7 metri din finala mică (doar trei reuşite din zece lovituri, notând şi o “scăriţă” ratată de Marinică Stanciu), în care CFR Constanţa a trecut, cu 3-2, de Sian Image Constanţa, fiind încălzirea pentru bătălia din ultimul act al turneului. „A fost o finală grea, dar, în acelaşi timp, extrem de frumoasă, din toate punctele de vedere, şi cu o atmosferă extraordinară. Consider că am câştigat meritat trofeul”, a declarat Florin Săraru (Săgeata Stejaru), desemnat jucătorul turneului în acest an. Să remarcăm şi prestaţia foarte bună a celor doi cavaleri ai fluierului, Cătălin Toader şi George Lazer, care au arbitrat foarte bine cele două finale.

Turneul a fost organizat de cotidianul “Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

Duminică, înaintea disputării finalei mari a Trofeului “Telegraf”, s-a desfăşurat şi festivitatea de premiere a ediţiei 2012-2013 din Liga Old-Boys Constanţa (preşedinte Sorin Başturea) la fotbal, cei mai mulţi dintre jucătorii care evoluează la Trofeul “Telegraf” participând şi la competiţia rezervată veteranilor pe teren normal. Podiumul a fost ocupat de SNC (locul 1), Poliţia-Spada (locul 2) şi Portul Constanţa (locul 3), reprezentanţii acestor formaţii primind diplome şi cupe. A mai fost premiat şi Dumitru Naum, preşedintele Comisiei de Arbitraj din cadrul Ligii Old-Boys, pentru prestaţiile brigăzilor de arbitri în ediţia 2012-2013.