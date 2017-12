SSC Farul Constanța are punctaj maxim și e lider în Liga a IV-a

Suporter Spirit Club Farul, echipa de fotbal înființată de suporterii constănțeni, care în această vară a făcut cesiune de loc și schimbare de denumire cu Castelanii Castelu, își continuă seria de victorii în Liga a IV-a la fotbal. Într-un veritabil derby local desfășurat sâmbătă pe stadionul Portul din Constanța, SSC Farul a obținut victoria cu scorul de 4-0, prin golurile marcate de Mazilu (15, 75), Bumbac (49) și Șicu (79). În minutul 90, Rotaru a ratat înscrierea golului de onoare, șutând în bara transversală din lovitură de la 11 m!

„Am reușit un meci destul de bun astăzi (n.r. - sâmbătă), dar sunt nemulțumit că în continuare ratăm foarte mult și ne facem viața grea în unele momente ale jocului. Bineînțeles că nu s-a pus în niciun moment la îndoială cine va câștiga meciul, s-a văzut diferența dintre noi și adversari, dar mai avem de pus la punct unele lucruri. Suporterii au fost din nou de nota 20! Îi felicit și aș vrea să fie întotdeauna alături de noi. Sper ca la finalul campionatului să le oferim satisfacția promovării”, a declarat antrenorul-jucător al oaspeților, Ion Barbu.

Au evoluat formațiile: Portul (antrenori Doru Lupu și Andrei Gurgu): Geangoș - Ursoi, Abibula, Giurgiu, Malancă (81 A. Lupu) - Pascu (64 Plopu), C. Vasile, Amet (21 Pasmangiu), E. Gheorghe - Rotaru, T. Ionescu (50 Bolfan); SSC Farul (antrenori Ion Barbu și Gheorghe Mina): Vl. Neagu - D. Popa, Fl. Pătrașcu (46 I. Barbu), Bumbac, C. Ciobanu - Ochia - Șicu, Amet, Beșleagă (82 E. Mîndră) - Al. Grigoraș (34 Măgureanu), C. Mazilu. Au arbitrat Cătălin Toader, Raul Stan și Bogdan Bercea.

Iată și celelalte rezultate ale etapei a patra a campionatului: Sparta Techirghiol - CS Agigea 2-7 (la juniori: 0-11); Farul Tuzla - CS Mihail Kogălniceanu 3-0 (la juniori: 1-4); Gloria Băneasa - Unirea Topraisar 5-1 (la juniori: 2-3); Avântul Comana - CS Eforie 1-1 (la juniori: 4-1); Victoria Mihai Viteazu - Gloria Albești 2-2 (la juniori: 6-1); Știința Poarta Albă - Voința Valu lui Traian 5-3 (la juniori: 7-3); CFR Constanța - CS Năvodari 1-3 (la juniori: 0-14). La juniori, Portul a dispus de SSC Farul cu 10-0. Meciurile CSO Ovidiu - Viitorul Fântânele vor avea loc marți, de la orele 15.00 și 17.00.

În clasamentul campionatului de seniori, SSC Farul și CS Agigea au punctaj maxim, 12, fiind departajate de golaveraj: 18-2 față de 19-5. La juniori, lider este CS Năvodari, cu 6 puncte și golaveraj 49-5, urmată de alte două formații cu punctaj maxim, CS Mihail Kogălniceanu (25-3) și Portul Constanța (22-2).