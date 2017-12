SSC Farul Constanța va lupta împotriva campioanei județului Tulcea pentru un loc în L3

Federația Română de Fotbal a stabilit împerecherile pentru meciurile din barajul de promovare în Liga a 3-a. Câștigătoarea Ligii a IV-a la fotbal din județul Constanța, SSC Farul Constanța, va avea ca adversară campioana Ligii a IV-a din județul Tulcea, o echipă care nu a fost însă stabilită. Datele de disputare sunt 17 iunie 2017, ora 18.00 (turul), și 24 iunie 2017, ora 17.30 (returul, la Constanța). Partida retur se va juca sigur în Constanța, gazdele dorind să evolueze ori pe Stadionul „Farul”, dacă acesta va fi apt să găzduiască o partidă atât de importantă, ori pe stadionul de rugby „Mihail Naca”.

Sistemul de desfășurare al Ligii a IV-a tulcene a fost foarte complicat, comparativ cu sistemul tur-retur al campionatului constănțean, de 18 echipe. Cele 20 de formații au fost împărțite în două serii, A și B, în care s-a jucat un campionat tur-retur. Primele patru clasate din fiecare serie s-au calificat în faza eliminatorie a campionatului, denumită play-off. În prima etapă, cele patru formații calificate au jucat semifinale, locul 1 cu locul 4 și locul 2 cu locul 3, manșă unică, pe terenurile echipelor mai bine clasate.

Finala play-off-ului din fiecare serie este programată tur-retur. În Seria A, AS Delta Stars a remizat pe teren propriu, scor 2-2, cu AS Șoimii Topolog, care va fi gazdă la returul de duminică. În Seria B, AS Pescărușul Sarichioi a primit victoria „la masa verde” la meciul de pe teren propriu cu CSM Delta Aegyssus, care nu s-a prezentat la jocul tur! Finala care va stabili adversara echipei antrenate de Ion Barbu este programată la data de 11 iunie 2017, pe teren neutru.

