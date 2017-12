SSC Farul s-a impus pe final în meciul cu CS Eforie

08:08:20 / 24 Octombrie 2016

Doua intrebari

Ma adresez AJF,in special domnului presedinte Lucian Carja,cu doua intrebari. 1. In play off in Liga 1 pot participa si echipe aflate in insolventa? 2. Primul gol al Timisoarei la Chiajna este valabil regulamentar? La TV domnul Craciunescu a spus ca nu este insa eu cred ca Balgradean a gresit grav iar arbitrul a procedat corect