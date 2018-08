Stan Mustaţă, „ucis la fix 4 ani de la condamnările din dosarul Telepatia”!

20:36:53 / 10 August 2018

@John de la Telegraf

In momentul in care preluati titluri din articole din luju.ro sau din oricare alta "sursa" si le postati in Telegraf, eu, ca o "sluga nesimtita" ce sunt, ca un "hastagist nenorocit" ce ma aflu si numarandu-ma si eu printre "cretinii" care isi permit sa pateze paginile voastre neintinate de comentarii (pe care, apropo domnule redactor "John", avem dreptul, conform Constitutiei Romaniei si sub incidenta notei de mai jos sa ne exprimam opiniile, intr-un mod civilizat, ceea ce nu se poate spune despre postacul psd-isd din redactie, cel care isi scoate si isi baga toata ziua fara sa luati nicio masura - de ce, domnule "John" nu protestati fata de limbajul vulgar si fata de incitarile la ura si la folosirea batei si a armelor de foc impotriva celor din opozitie ale acestui personaj inventat in redactia voastra? mizeriile alea le puteti citi dar comentariile mele nu?) consider ca sunteti 100% de acord cu ele si ca vi le insusiti, cu citat sau fara ... un titlu corect, neangajant, ar fi sunat asa: Luju.ro considera ca X a fost ucis ... si totul era ok ... dar voi nu, considerati ca daca folositi citate, va delimitati categoric de asemenea afirmatii nefondate, pana la finalizarea anchetei ... Domnule John, Alexander sau mai stiu eu ce nick-uri ati mai folosit de-a lungul anillor cand ati intrat "in direct" cu noi, pulimea, cretinii astia de va mai citim articolele ca sa ma amenintati, voalat chipurile si sa ma faceti sa nu mai postez comentariile mele, chiar crezi ca mai pacalesti pe cineva cu facaturile astea de comentarii cu oameni ofuscati de postarile mele? Ce spui tu acolo, ca "omul ala a murit pentru ca l-au purtat intre spitale si si-au batut joc de el. In loc sa aiba acces la servicii sanitare specifice, l-au plimbat cu masina"? Dar de ce nu esti ofuscat, domnule redactor"John" de miile de oameni CINSTITI care mor cu zilele in spitale, care mor in fata acestora fara ca nimeni sa ii bage in seama sau plimbati, si ei, intre spitale pana isi dau duhul? De ce nu sunteti ofuscat de coruptia care face ca toate aceste tragedii sa se intample? Rusine sa va fie, Telegraf! Asa cum am mai spus cu alte ocazii, voi nu sunteti si nci nu veti fi vreodata jurnalisti! Ai tupeul, domnule redactor "John", sa ma faci pe mine "sluga nesimtita"? Eu zic sa te uiti in oglinda si ai sa-ti vezi chipul stramb si hidos de sluga obedienta, in timp ce din buzunarele rupte iti curg argintii primiti pentru apararea infractorilor ...