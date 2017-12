Statutul personalului medical, definitivat până în decembrie?

Statutul personalului medical ar putea intra în vigoare spre sfârșitul acestui an, a declarat ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, document în care este prevăzut faptul că medicul nu este funcționar public. ”Noi nu îi considerăm funcționari publici, tocmai de aceea am inițiat acea modificare la Ordonanța 2, care este în vigoare, în momentul de față fiind și trecută de Parlament. În prezent, însă, tocmai pentru a nu mai fi astfel de neclarități din orice punct de vedere, lucrăm la o propunere ce are în vedere statutul medicului în ansamblu, statutul personalului medical și atunci cred că toate lucrurile vor fi clare, nu vor mai exista nici confuzii de interpretare, nici de alt sens”, a spus Nicolae Bănicioiu, la deschiderea anului universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”. Potrivit ministrului, statutul ar putea intra în vigoare destul de repede, Bănicioiu estimând că acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul anului 2015. Rectorul UMF ”Carol Davila”, academicianul Ioanel Sinescu, a subliniat, la rândul său, că medicina este o profesie liberală. ”Niciodată și în nicio țară corpul medical nu a fost catalogat drept funcționar public, medicina fiind o profesie liberală”, a spus Sinescu.

