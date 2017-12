Steroizi pentru incoruptibilii din Protecția Consumatorilor?

Un proiect de lege din 2016 viza modificarea statului Protecției Consumatorilor (ANPC), prin trecerea autorității în subordinea Parlamentului, parificarea salariilor inspectorilor cu cele din banca centrală (BNR) și Consiliul Concurenței și unda verde pentru amenzile potențiale de până la 10% din cifra de afaceri a comercianților care încălcau legea. Ba se vroia și un plus de putere, pentru ca ANPC să poată suspenda sau închide diverse unități economice. Desigur, proiectul de lege, la care a lucrat și avocatul Gheorghe Piperea, propunea și refacerea structurii interne și teritoriale a autorității și introducerea unei noi organigrame, adaptată realităților comerciale și normative din această perioadă (cea mai consistentă modificare se referea la competențele ANPC în domeniul insolvenței particularilor). „Proiectul vine în întâmpinarea cerințelor insistene ale BNR de a orienta plângerile către ANPC, pe motiv că banca centrală nu are competențe în acest domeniu; vorbim despre abuz de putere economică, practici înșelătoare și produse și servicii din piața financiar-bancară. Camera Deputaților a adoptat proiectul care, în prezent, zace prin sertarele Senatului. Sper să fie adoptat cât mai rapid. În SUA și mai ales în UE se pune un accent serios pe protecția consumatorilor prin intermediul unei autorități administrative puternice, netimorată și neintimidată de marii comercianți (în special de către cei din banking și finanțare, asigurări și Big Pharma). Ce soluții avem? Putem să ne interpelăm parlamentarii din circumscripție, fie că am fost la vot sau nu“, spune Piperea.