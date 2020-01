Știai că unii constănțeni și-au amenajat locuințele în stilul shabby chic?

Acest stil este mai putin cunoscut de catre romani. Provine din Marea Britanie si vrea sa emane atmosfera calduroasa si confortabila din casele mari, usor de realizat cu ajutorul unor piese de mobilier vechi, transformate cu ajutorul vopselei si a materialelor textile deosebite. Constantenii care au adoptat acest stil de amenajare in interiorul caselor au marturisit ca l-au preferat din mai multe considerente ce tin de aspectul estetic, dar s-au gandit in oarecare masura si la cheltuielile mult mai mici pe care le-au avut in urma acestei alegeri.

Obtinerea stilului shabby chic se poate face doar cu multa creativitate, tinand cont de frumusetea naturala si de unele imperfectiuni care ofera o nota de originalitate. Lumina a jucat un rol important in punerea in practica a proiectelor de acest tip, asa ca la loc de cinste au fost si corpurile de iluminat moderne, care au reusit sa aduca suficienta luminozitate spatiului interior. Daca te gandesti sa pui in practica amenajarea in stilul shabby chic, atunci alege de la Homelux corpuri de iluminat casa potrivite pentru ceea ce iti doresti.

Iata cateva lucruri de care au tinut cont constantenii pentru a crea un astfel de interior inedit:

In general, peretii au fost varuiti in alb deoarece acest stil de amenajare interioara este unul care militeaza pentru tonuri simple si calde, accentele puternice ale culorilor nefiind acceptate. Uneori s-a aplicat pe perete un tapet cu un imprimeu

floral, acest lucru dorind sa scoata in evidenta un colt al incaperii si sa creeze un mediu placut si confortabil;

Mobilierul utilizat a fost cel vechi, reconditionat, majoritatea nedorind sa faca unele cheltuieli suplimentare. Rezultatele au fost deosebite deoarece stilul shabby chic presupune, inainte de toate, multa creativitate. Au fost aplicate diferite ornamente si gravuri, mai multe linii curbate, dar si diverse broderii sau goblenuri;

Un rol foarte important in decorarea interiorului in acest stil l-au avut ornamentele si modul in care ele sunt combinate pentru a da un rezultat sofisticat. In casele constantenilor se gasesc acum o gama larga de vaze, tablouri vechi, materiale textile spumoase, cu dantela sau voal, oglinzi cu rame ornamentale, chiar si candelabre impresionante;

Din dorinta de a crea spatii romantice, care sa trezeasca spiritul unor epoci demult apuse, proprietarii au montat pe podea pardoseala din lemn, cu iz de vechi, putin ponosit, dar elegant si expresiv;

Decoratiunile textile au reusit sa completeze atat de bine totul, cu ajutorul motivelor florale, a volanelor si a picturilor deosebite. Tesaturile folosite in amenajarea interiorului au devenit piesele de rezistenta ale acestui stil: cearceafuri, batiste, fete de masa sau de scaun, draperii, perne etc.

In concluzie, stilul shabby chic, desi pare desprins din lumea occidentala, imposibil de implementat la romani, a reusit cu succes sa se instaleze in casele primitoare ale constantenilor. Acestia au realizat un mix intre vechi si nou in propriile locuinte si au extins stilul shabby chic in gradini, prin folosirea unor colivii metalice, a unor statuete cu aer boem, a pernelor de exterior dantelate si a plantarii trandafirilor peste tot in jur.

