Stomatologul care l-a acuzat pe Michael Jackson că i-a molestat fiul s-a sinucis

Evan Chandler, fostul stomatolog care l-a acuzat pe Michael Jackson, în anii \'90, că l-a molestat sexual pe fiul său, Jordy Chandler, pe atunci în vârstă de 13 ani, s-a sinucis. Trupul neînsufleţit al lui Evan Chandler, ajuns la vârsta de 65 de ani, a fost găsit în pat, împuşcat în cap. Bărbatul a murit în reşedinţa sa luxoasă din Jersey City, pe 5 noiembrie, însă vestea morţii sale a fost făcută publică abia marţi, 17 noiembrie. O sursă din poliţia americană afirmă că în momentul descoperirii cadavrului, victima ţinea încă în mână pistolul cu care s-a împuşcat.

Evan Chandler nu se prezentase la o întâlnire cu medicul său, care a decis să sune la poliţie pentru a reclama dispariţia pacientului său. O sursă din familia Chandler a declarat pentru publicaţia “The New York Post” că Evan Chandler suferise mai multe operaţii estetice şi apela cu regularitate la injecţii cu Botox. După aceste intervenţii, chipul său devenise de nerecunoscut, comparativ cu perioada în care l-a acuzat pe Michael Jackson, în urmă cu 16 ani. Acesta l-a acuzat pe Michael Jackson că a abuzat sexual de fiul său, Jordan, declanşând căderea în dizgraţie a regelui muzicii pop, la începutul anilor \'90. Ancheta poliţiei americane a durat 13 luni, perioadă în care au fost verificate acuzaţiile şi probele din acest dosar. Poliţia americană a efectuat şi o percheziţie la Neverland, celebra fermă din Santa Barbara a lui Michael Jackson. Cazul nu a mai ajuns în sala de judecată, deoarece Jordy Chandler a refuzat să depună mărturie, iar familia sa a încheiat o înţelegere civilă cu Michael Jackson, în valoare de 22 de milioane de dolari. Ambele părţi au semnat un contract de confidenţialitate prin care s-au angajat să nu discute despre caz sau despre înţelegerea făcută. Jordan Chandler, în prezent în vârstă de 29 de ani, locuieşte în Long Island, New York, sub un alt nume şi nu a vorbit niciodată despre acele acuzaţii formulate de tatăl său împotriva lui Michael Jackson. Evan Chandler a fost permanent acuzat de fanii cântăreţului că a dorit să profite de pe urma scandalului creat. În 1996, Evan Chandler a deschis un nou proces împotriva lui Michael Jackson şi a soţiei sale din acea vreme, Lisa Marie Presley, cerându-le daune de 65 de milioane de dolari, pentru că ar fi încălcat clauza de confidenţialitate, vorbind la un post de televiziune despre caz.

Michael Jackson a murit pe 25 iunie, la vârsta de 50 de ani, în urma unui stop cardiac provocat de o supradoză de medicamente.