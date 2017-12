Substituire de jucător cu ghinion

Cu trei etape înainte de finalul campionatului, în Liga a IV-a la fotbal situaţia la vîrf a rămas neschimbată. CS Eforie se menţine la şase puncte de Axiopolis Cernavodă şi păstrează prima şansă de a juca barajul pentru Liga a III-a. Cu patru puncte în ultimele trei meciuri, Eforie îşi asigură prima poziţie! Axiopolis mai poate spera doar ca lidera să piardă la Ostrov, în penultima etapă, dar şi meciul direct din ultima etapă, cu o diferenţă mai mare de două goluri (în tur, la Cernavodă, a fost 2-0 pentru oaspeţi). Campioana judeţului Constanţa va întîlni în baraj reprezentanta judeţului Ilfov, la Călăraşi, pe 31 mai, de la ora 17.30. Adversara va fi desemnată în urma unui play-off la care participă CS Corbeanca, AS Viscofil Popeşti-Leordeni, AS Domneşti şi AFC Adunaţii-Copăceni. Se joacă pe teren neutru în sistem turneu, fiecare cu fiecare. Revenind la etapa de sîmbătă, două meciuri au fost omologate la masa verde: Aurora 23 August nu s-a prezentat la Ovidiu, iar General Concrete Cernavodă s-a retras de pe teren în pauza partidei de la Albeşti. Oaspeţii au fost probabil nemulţumiţi de incidentul din min. 41, cînd unul dintre jucătorii lui General s-a accidentat grav. „A fost o fază în care doi jucători au intrat la minge prin alunecare. Terenul era greu, înmuiat de ploaia torenţială care a căzut tot timpul meciului”, a notat în raportul său arbitrul Emilian Dache. Jucătorii în cauză au fost, conform foii de arbitraj, Petre Anghel (Albeşti) şi Marius Voicu (Cernavodă), iar ultimul a fost ulterior transportat la Spitalul din Mangalia, unde a fost diagnosticat cu fractură de tibie la piciorul drept! Interesant este că, la spital, jucătorul accidentat a fost înregistrat sub numele Nicolae Bogdan Iulian!!! Fără comentarii...

Rezultatele etapei a noua din play-off şi play-out:

PLAY-OFF: Steaua RTS Cogealac - Victoria Cumpăna 2-3 (Ad. Foamete 75, Ruca 83 - V. Dumitru 48, Cr. Turtoi 50, A. Merlă 78); Gloria Băneasa - CS Eforie 0-3 (V. Bejan 4, M. Niţă 67, Ge. Chelariu 72); Perla Murfatlar - Oil Terminal Constanţa 1-4 (Manoliu 37 - Caramişin 58, Ad. Voicu 67, Buciumeaţă 78, 90); Dunărea Ostrov - CS II Năvodari 6-0 (Căciulan 5, Măgureanu 20, A. Oprea 39, 55, Solonca 70, Neagu 76); Axiopolis Cernavodă - Farul Tuzla 1-0 (C. Oprea 70); CSO II Ovidiu - Aurora 23 August 3-0 (neprezentare). Clasament play-off: 1. Eforie 49p; 2. Axiopolis 43p; 3. Oil Terminal 36p; 4. Ostrov 32p; 5. Băneasa 28p; 6. Tuzla 25p; 7. Murfatlar 25p; 8. Cumpăna 20p; 9. CSO II Ovidiu 19p; 10. CS II Năvodari 18p; 11. Aurora 15p; 12. Cogealac 14p.

PLAY-OUT: Sparta Techirghiol - Viitorul Cobadin 2-0 (Bîtu 30, 61); Portul II Constanţa - Aripile Mihail Kogălniceanu 2-0 (G. Savu 13, T. Ionescu 80); Gloria Albeşti - General Concrete Cernavodă 3-0 la masa verde (pe teren: 0-0 în min. 45; oaspeţii au refuzat să mai reia jocul după pauză); Prima 02 Agigea - Carsium Hîrşova 4-1 (Mitran 26, 44, 73, Cazacu 45 - Gruia 33); Luceafărul Amzacea - Viitorul Nisipari 2-0 (Hrib 82, Guef 90). Meciul Cariocas Constanţa - Ştiinţa Poarta Albă va avea loc astăzi (16.00, teren ITC; 18.00, teren Metalul). Clasament play-out: 1. Techirghiol 36p; 2. Albeşti 34p; 3. Poarta Albă 32p (18j); 4. Agigea 32p (18j); 5. Kogălniceanu 31p; 6. Nisipari 31p; 7. General Concrete 26p; 8. Cariocas 25p (18j); 9. Hîrşova 24p (18j); 10. Portul II 22p (19j); 11. Amzacea 17p; 12. Cobadin 7p (18j).