Succes categoric pentru HC Farul

Aflată în lupta pentru promovarea directă în Liga Națională, HC Farul Constanța a obținut sâmbătă, pe teren propriu, o victorie lejeră în fața uneia dintre codașele clasamentului, CSU Târgoviște, scor 37-16 (23-8), în etapa a 9-a a Diviziei A la handbal masculin. În ciuda problemelor de efectiv, constănțenii au dominat clar întâlnirea, asigurându-și succesul încă din prima repriză. Față de partidele precedente, sub comanda lui Eden Hairi au revenit cei doi muntenegreni, interul Bozidar Lekovic și centrul Vladimir Lekovic, care s-au confruntat cu probleme medicale. Primul a început partida cu o mască de protecție pe față, din cauza unei fisuri nazale suferite la antrenament, dar și-a dat-o jos pe parcursul întâlnirii. În schimb, Stankovic a jucat mai puțin, fiind menajat în vederea întâlnirilor importante din etapele următoare. Au lipsit totuși pivotul Daniel Susanu, nerefăcut complet după o accidentare, și interul Răzvan Enescu, răcit.

„Obiectivul nostru pentru acest meci era să nu luăm mai mult de 15 goluri și am fost la un pas să-l îndeplinim. Băieții au fost destul de motivați și s-a văzut asta în teren, pentru că am obținut o victorie clară. Meciul cu Bacău a fost un duș foarte rece pentru noi și sper să ne trezim, iar cu CSM București II și Poli Iași să facem o figură foarte frumoasă. Sunte cinci echipe de nivel apropiat și va fi foarte dificil în lupta pentru promovare”, a spus interul Bogdan Cîrchea. „Sunt mulțumit de victorie, dar mai avem de lucrat la calitatea jocului. Contează enorm de mult determinarea jucătorilor și suferim un pic la acest capitol. Am avut un pariu cu jucătorii, că nu vom lua mai mult de 15 goluri, și obiectivul nu a fost realizat. Pentru noi, cel mai important meci este următorul, cu CSM București II, unde sunt puse în joc trei puncte foarte importante. De acel rezultat va depinde dacă lupta noastră cu celelalte candidate la primul loc și promovarea în Liga Națională va fi la același nivel”, a adăugat antrenorul Eden Hairi.

Pentru HC Farul au marcat: Cîrchea 8 goluri, Al. Pană 7g, Lekovic 7g, C. Ion 4g, Tudorancea 4g, Nițu 3g, Marcu 1g, Stankovic 1g, Militaru 1g și Smeu 1g.

Celelalte rezultate ale etapei: ACS Atletico Alexandria - CSM București II 28-26 și HC Buzău - CSM Botoșani 41-23. Meciul CSU Danubius Galați - CSM Ploiești nu se va disputa, oaspeții nefiind programați din cauza problemelor financiare. Știința Municipal Bacău și LPS Piatra Neamț au stat.

Partida dintre HC Dobrogea Sud II și Politehnica Iași este programată marți, 22 noiembrie, de la ora 13.00, în Sala Sporturilor din Constanța.

Clasament: 1. Politehnica Iaşi 18p (golaveraj: 212-122, 6j), 2. HC FARUL 18p (215-163, 7j), 3. CSM Bucureşti II 15p (280-216, 8j), 4. HC DOBROGEA SUD II 15p (233-200, 7j), 5. Ştiinţa Bacău 15p (241-230, 8j), 6. Galaţi 9p (214-180, 7j), 7. HC Buzău 12p (198-185, 7j), 8. Alexandria 9p (198-175, 7j), 9. LPS Piatra Neamţ 6p (169-170, 6j), 10. CSM Botoşani 3p (199-320, 9j), 11. CSU Târgovişte 3p (152-318, 8j), 12. CSM Ploieşti 1p (61-93, 4j).

Citește și:

Misiune ușoară pentru HC Farul

HC Farul s-a impus clar la Botoșani

Mari probleme de efectiv la HC Farul