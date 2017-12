Succes prețios pentru BC Athletic Constanța, pe terenul Stelei

Baschet Club Athletic Constanța a obținut o victorie prețioasă și neașteptată în etapa a 13-a din Liga 1 la baschet masculin, penultima din sezonul regulat. Baschetbaliștii constănțeni s-au impus cu scorul de 79-78 (13-22, 16-22, 25-17, 25-17) în meciul jucat în deplasare cu Steaua CSM EximBank II București, a treia clasată în Grupa a 3-a a competiției! Jucătorii antrenați de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici au reușit o repriză secundă excelentă, în care au recuperat dezavantajul de 15 puncte pe care îl aveau la pauză.

Punctele formației constănțene au fost reușite de Mihai 18 (4x3), Trandafir 14 (2x3), Bercea 12 (3x3), Isleam 6, Dumitrescu 6 (1x3), Oprean 6, Liță 5, Ursu 5, Miloș 4 și Takacs-Sixt 3.

„Am reușit să revenim de la o diferență de circa 20 de puncte în favoarea gazdelor și am câștigat cu un punct în plus. Toată echipa a jucat senzațional, mai ales după ce sâmbătă pierdusem tot la un punct diferență la Timișoara, în Campionatul Național U-18 (n.r. - la Timișoara a fost 58-57 pentru formația locală CSȘ Bega, în etapa a doua a fazei semifinale a competiției)”, a declarat Andrei Talpeș, team-manager la BC Athletic.

„Eu nu văd acest rezultat ca pe unul surprinzător, pentru că, dacă nu luăm în calcul echipele din Brăila și Iași, suntem cam de aceeași valoare cu celelalte adversare din grupă și le putem învinge. Am început mai greu meciul cu Steaua II și primele două sferturi au fost destul de slabe, poate și pe fondul unui moral mai scăzut al juniorilor, care pierduseră sâmbătă la un singur punct diferență meciul de la Timișioara. După pauză ne-am revenit, am pus presiune pe adversari în defensivă și am fost mai calmi când aruncam la coș. Am reușit să egalăm când mai erau trei minute de joc, iar pe final ne distanțasem la patru puncte, așa că nu am mai avut mari emoții. Remarc pentru această victorie întreaga echipă, în special pentru jocul în apărare, care ne-a câștigat partida”, a adăugat antrenorul principal Alexandru Olteanu.

Baschet Club Athletic Constanța mai are un singur meci de disputat în sezonul regulat, cu Dinamo II București, acasă, duminică, 5 februarie.

