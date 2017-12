Sulfina Barbu se laudă cu haosul de pe plaje

Ministrul Mediului, Sulfina Barbu, este de părere că lucrurile au intrat în normal pe litoral, însă, nu a comentat afirmaţiile secretarului de stat, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), Ovidiu Iuliu Marian. Pe lîngă injuriile şi limbajul suburban la adresa hotelierilor de la malul mării, Ovidiu Iuliu Marian a mai declarat, în urmă cu o săptămînă, că se lucrează ilegal, toată lumea merge la negru şi că este cel mai dezastruos sezon din ultimii 16 ani. “Am consultat întotdeauna ANT şi în elaborarea legislaţiei şi a strategiei. Scopul nostru este de a crea confort pentru turişti. Sigur că o strategie nu poate fi implementată nici într-o lună şi nici în trei. Important este că lucrurile au intrat pe un făgaş normal, s-au îmbunătăţit condiţiile de pe plajă şi am convingerea că rezultatele acestei strategii vor fi apreciate şi de către turiştii care sînt beneficiarii, pînă la urmă, a acestei strategii”, a declarat Sulfina Barbu. În ciuda declaraţiei optimiste a ministrului Mediului, făcute ieri, sub umbrela unei terase din Costineşti, nemulţumirile turiştilor sînt multiple. Ce-i drept ei sînt informaţi prin panourile montate de Direcţia Apelor Dobrogea Litoral ce ar trebui să găsească pe plajă, dar nu există în realitate, însă probabil că acesta este “făgaşul normal” al strategiei Sulfinei. Turiştii află din panourile informative că pe plajă ar trebui să fie curăţenie, duşuri, toalete, cabine de schimb, coşuri de gunoi, serviciu de salvamar şi puncte de prim ajutor, precum şi dotări de agrement. “Nu am mai văzut aşa ceva. Am plecat în Suedia din 1978 şi îmi pare rău de ceea ce văd în acest an pe litoralul românesc. Ştiţi cît îi trebuie României să îşi revină? Cel puţin 15 ani. Am fost la un grup sanitar, am dat nu ştiu cît, că nu cunosc banii şi mi-a dat o bucăţică de hîrtie cît palma. Înăuntru nu curgea apa şi nu exista nici măcar un bec. Plajele sînt o mizerie, îmi pare rău. Nu dorim lux, vrem ceva civilizat. Îmi pare rău că o spun, dar nu există calificativ pentru plajele din România”, a declarat cetăţeanul suedez de origine română, Carmen Altunci. Şi nu este singurul turist nemulţumit de starea plajelor. Cei mai vehemenţi au fost turiştii care vin de ani buni la malul mării, după ce strîng cu greu banii de concediu. “Sînt dezolat! Nu am lipsit în ultimii 6 ani de pe litoral, dar ce am văzut acum e sub orice critică. Dacă îmi spunea vreun cunoscut ce mizerie e, ce servicii proaste şi că o să îmi ratez concediul, nu l-aş fi crezut, însă, am văzut cu ochii mei cît de primitive sînt dotările pe plajă, cît de avizi după bani sînt cei care închiriază şezlonguri şi ce înseamnă lipsa condiţiilor de igienă”, a declarat braşoveanul Mihai Drăgan.

Evazionişti pe nisip

Cum adică, “mîrîie” turistul care nu a “mîncat salam cu soia” împotriva “strategiei”? “Mîrîie” şi poporul? Păi sigur că nu avem nevoie de astfel de turişti, aşa cum spunea preşedintele ANT, Ovidiu Iuliu Marian, vrem doar banii lor. Cine nu laudă prostiile miniştrilor şi secretarilor de stat, cine nu se lasă batjocorit sau prostit în faţă, nu are ce căuta pe litoralul cel frumos unde orice autohton îşi poate face de cap sub privirile îngăduitoare ale instituţiilor de control care, la prima lecţie, au învăţat că atunci cînd lovesc un cîine să verifice întîi “cine este stăpînul”. De ce să fie opriţi numeroşii evazionişti, de ce să nu se lucreze la negru, de ce să nu vină localnicul cu porumbu’ fiert la turistu’ care se prăjeşte la soare. “Din punctul meu de vedere, instituţiile statului trebuie să-şi facă datoria şi să verifice toate aceste activităţi. Din punct de vedere fiscal nu este datoria Ministerului Mediului de a controla agenţii economici, dar am stabilit în Guvern, ca echipe mixte să înceapă verificări complexe ale agenţilor de pe litoral”, a mai spus Sulfina Barbu. Ea a mai declarat că nu a fost sesizată că ar exista contracte ilegale întocmite de operatorii de plajă, deşi aceşti operatori nu pot fi încă autorizaţi de ANT pentru că nu au primit... avizul de mediu. Instituţiile statului şi-au făcut datoria “cocoşîndu-i” cu controale pe cei care au criticat strategia ministrului Mediului şi care au active în vecinătatea plajelor. Pentru că pe plajă există multe obiective care nu întrunesc condiţiile pentru a fi autorizate, i-am întrebat pe unii reprezentanţi cu atribuţii de control de la “instituţiile statului” de ce nu verifică şi activitatea la negru a firmelor de pe plaje. Răspunsul a fost: ”Nu avem voie”. Funcţionarii nu au spus cine nu le dă voie însă, totul se explică prin anarhia de pe suprafeţele de nisip şi lipsa condiţiilor igienice şi a dotărilor minime: nu duşuri, nu cabine de schimb şi nu grupuri sanitare.