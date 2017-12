Şumudică a demisionat

NEGOCIERI CU SORIN CÂRŢU.

Învinsă sâmbătă în fieful ultimei clasate în ierarhia Seriei I, 1-0 în etapa a 14-a a Ligii a II-a, formaţia de pe litoral a rămas ieri fără antrenor principal. “Marius Şumudică şi-a prezentat demisia sâmbătă seara, iar patronii clubului au decis duminică după-amiază să i-o accepte. Interimatul va fi asigurat de secundul Gheorghe Butoiu, dar nu este exclus ca în această săptămână să fie numit un alt antrenor”, a anunţat preşedintele executiv al FC Farul, Sevastian Iovănescu. “Consider că FC Farul este încă în obiectivul stabilit, acela de a termina turul de campionat la cel mult cinci puncte de locul secund. Pentru acest lucru aş fi primit şi un bonus, dar am renunţat la bani. Proiectul meu de viitor nu coincide cu cel al conducerii clubului. Sunt mulţumit de rezultatele obţinute în condiţii care au lăsat de dorit. Nu vreau să intru în polemică, dar sunt un antrenor cu coloană vertebrală. Le urez baftă jucătorilor, salut publicul constănţean şi sper ca FC Farul să revină cât mai repede în Liga I. Constanţa ocupă un loc aparte în inima mea şi poate viaţa va face să mă întorc aici”, a declarat Şumudică. În locul său, oficialii încearcă să-l aducă pe Sorin Cârţu, liber de contract după ce a demisionat de la Pandurii Tg. Jiu. “Am vorbit cu cineva de la Constanţa, dar nu se pune problema ca până în iarnă să preiau vreo echipă, pentru că vreau să mă odihnesc. Pe urmă vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Cârţu.

CSM RM. SĂRAT - FC FARUL 1-0.

Eşecul de la Rm. Sărat a determinat conducerea clubului să ia măsuri dure împotriva jucătorilor, care au fost chemaţi ieri în cantonament. “S-a decis amendarea conducerii tehnice şi a jucătorilor cu câte 25 la sută din ultima rată contractuală. În plus, întreg lotul va rămâne în cantonament cel puţin până duminică, după meciul cu Tricolorul Breaza, urmând să se decidă dacă această măsură va fi prelungită până la finalul turului. Totodată, directorul departamentului de organizare, Constantin Stamate a fost amendat cu 50 la sută din salariu pentru deficienţe de organizare, în timp ce antrenorul echipei secunde, Cristian Cămui, a fost demis”, a anunţat Iovănescu. Jucătorii au acceptat cu greu decizia de a intra în cantonament şi au rămas şocaţi când au auzit de la reprezentanţii presei despre cumulul amenzii: “Nu au dreptul să ne ia atâţi bani. Putem fi amendaţi cu cel mult 10 la sută din contracte şi doar în cazuri foarte grave, nu că am pierdut un meci”. Antrenamentul de ieri a fost condus de secundul Gică Butoiu, de la şedinţa de pregătire absentând nemotivat atacantul Marius Ene. Acesta a fost unul dintre principalii vinovaţi pentru eşecul de la Rm. Sărat, ratând cele mai mari ocazii ale constănţeni, alături de Cosmin Matei, bară în min. 8, şi Bogdan Andone. Unicul gol al partidei a fost marcat de Drăgan în min, 38, la o gafă a portarului Sardescu. Pentru FC Farul au evoluat la Rm. Sărat următorii jucători: Sardescu - Păcuraru (69 Andrade), I, Barbu, Diogo (52 Paşcovici), Mendy - B. Andone, B. Teekloh (46 Fatai), Rusmir, C. Matei - Cristocea, M. Ene.

Celelalte rezultate ale etapei - sâmbătă: Concordia Chiajna - Săgeata Stejaru 0-1; Delta Tulcea - FC Botoşani 0-0; Tricolorul Breaza - Sportul Studenţesc 1-2; Dunărea Galaţi - Cetatea Suceava 4-0; FCM Bacău - Dinamo II 4-1; Steaua II Bucureşti - FC Snagov 1-2; duminică: Gloria Buzău - Petrolul Ploieşti 0-0; Dunărea Giurgiu - Victoria Brăneşti 1-1.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 14 9 4 1 31-11 31 (+10)

2. Sportul 14 8 2 4 29-12 26 (+5)

3. Chiajna 14 8 2 4 21- 10 26 (+2)

4. Delta Tulcea 14 7 4 3 15- 7 25 (+4)

5. Săgeata Stejaru 14 7 3 4 17-13 24 (+6)

6. Petrolul Ploieşti 14 6 5 3 22-11 23 (+2)

7. FC FARUL 14 7 2 5 17-14 23 (+2)

8. FCM Bacău 14 6 3 5 26-22 21 (0)

9. Dunărea Giurgiu 14 5 4 5 14-16 19 (-2)

10. FC Botoşani 14 5 3 6 13-15 18 (-3)

11. FC Snagov 14 5 4 5 20-20 16 (-5)

12. Steaua II 14 3 7 4 13-13 16 (-5)

13. Dunărea Galaţi 14 5 1 8 10-18 16 (-5)

14. Gloria Buzău* 14 6 5 3 19-15 15 (+2)

15. Cetate Suceava 14 2 6 6 13-22 12 (-9)

16. Dinamo II 14 3 1 10 15-28 10 (-11)

17. Breaza 14 4 0 10 9-29 9 (-12)

18. CSM Rm. Sărat 13 2 2 9 3-31 8 (-10)

- Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut