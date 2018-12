„Sunt produse la care prețul se schimbă de zece ori pe zi“

eMAG estimează vânzări de 400 milioane lei, de Black Friday 2019, în creștere cu peste 10% față de anul trecut, și promite reduceri medii de 35%. La ofertă vor fi 76.000 de telefoane mobile, 20.000 de laptopuri și circa 50.000 de televizoare (cel mai căutat produs). Șeful eMAG promite că peste 70% dintre comenzi vor fi onorate în primele cinci zile și că termenul maxim de livrare va fi 28 noiembrie, compania FAN Curier urmând să preia cea mai mare parte a produselor comandate. El punctează că, în retailul online, lucrurile sunt foarte dinamice, prețurile putându-se schimba chiar și de zece ori pe zi.

eMAG va organiza Black Friday 2018 pe 16 noiembrie și se așteaptă la vânzări totale de 400 milioane lei, discount-ul mediu promis fiind de 35%. Televizorul este cel mai dorit produs anul acesta, spune șeful companiei, Iulian Stanciu, adăugând că la ofertă vor mai fi 76.000 de smartphone-uri și 20.000 de laptop-uri, pe lângă 50.000 de TV-uri. Stanciu subliniază că sunt normale variațiile mari de preț la unele produse, de la o zi la alta, fiindcă retailul online este mult mai dinamic decât cel clasic. eMAG a avut anul trecut vânzări de 360 milioane lei de Black Friday, iar pentru 2018 așteaptă o creștere cu peste 10%. Compania a început acum zece luni negocierile cu producătorii, pentru reduceri, și promite că 70% dintre comenzi vor fi livrate în primele cinci zile (termenul maxim pentru toate este 28 noiembrie). Cele mai multe comenzi vor fi livrate prin FAN Curier. Studiile citate de eMAG arată că 88% dintre români au auzit de Black Friday și că 51% ar vrea să cumpere ceva. Ca în fiecare an, mulți oameni urmăresc prețul unor produse pe care le doresc și observă că el variază foarte mult în săptămânile dinaintea Black Friday. Șeful eMAG spune că este normal - „Mediul online este foarte transparent și dinamic. Noi ne uităm la mulți competitori și este vorba și de furnizorii care schimbă prețul în funcție de diverși factori (ce se întîmplă în China, în SUA, variații ale prețului petrolului etc). Comerțul online este foarte dinamic, avem produse la care prețul se schimbă și de zece ori pe zi”. Iată și ce stocuri va avea eMag pe 16 noiembrie - 50.000 de televizoare, 76.000 de smartphone-uri, 20.000 de laptopuri, 21.000 de frigidere, 15.000 de mașini de spălat, 165.000 de electrocasnice mici, 235.000 de produse fashion, 100.000 de parfumuri și cosmetice, 300.000 de jocuri și jucării, 190.000 de anvelope, 300.000 de produse pentru casă și grădină și 30.000 de articole și echipament sportiv. Din ofertă nu vor lipsi nici monedele și lingourile de aur de 22K, mașinile și motocicletele, ceasurile și bijuteriile de lux, biletele la evenimente sportive (curse de Formula 1 în Austria, Italia și Ungaria sau finala Champions League 2019 de la Madrid), biletele la eveniment (concertele Metallica sau Maroon 5), pachetele turistice (peste 19.000 de nopți de cazare), abonamentele la telefonie mobilă, serviciile medicale și experiențele inedite (castele, conace, escape rooms etc). Un alt studiu, realizat de Google, arată că România se situează în a doua jumătate a clasamentului global Black Friday 2017, cu un procent din 2,4% în totalul istoricului căutărilor online. Analiza relevă că Bucureştiul rămâne în topul celor mai multe căutări online de Black Friday (58,9% din total), urmat de Cluj-Napoca (9,5%), Iaşi (8,9%), Timişoara (7,7%), Constanţa şi Braşov (câte 5,4%) şi Ploieşti (4,2%).