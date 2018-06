Suntem mai proști decât acum jumătate de secol! De ce?

Incredibil! Ai zice că dacă avem acces la atâta informație și tehnologie, am putea deveni mai isteți. ei bine, nu! Și o dovesdesc științific atât cercetătorii norvegieni, cât și cei britanici. Potrivit unui studiu al Ragnar Frisch Centre for Economic Research din Norvegia, în ultimele decenii, scorul general al IQ-ului a scăzut. În lucrarea publicată recent în Proceedings of the National Academy of Sciences, Bernt Bratsberg şi Ole Rogeberg descriu rezultatele la care au ajuns şi oferă unele explicaţii posibile pentru descoperiri.

Studiile anterioare au arătat că oamenii au devenit mai inteligenţi în prima parte a secolului trecut, un tipar care a fost numit efectul Flynn. Mai multe teorii au fost propuse pentru a explica această luminare a minţii umane, precum alimentaţia mai bună, un sistem de sănătate adecvat, educaţie etc., aceşti factori putând ajuta oamenii să devină indivizi mai inteligenţi, relatează Medical Xpress.

Acum, conform cercetătorilor norvegieni, tiparul acesta a luat sfârşit, iar coeficientul de inteligenţă a început să scadă.

Studiul a constat în analizarea rezultatelor testelor IQ ale bărbaţilor tineri care au intrat în serviciul militar obligatoriu al Norvegiei în perioada 1970 - 2009. În total, au fost luate în considerare 730.000 de rezultate. Cercetătorii au găsit că scorurile au scăzut cu o medie de 7 puncte per generaţie.

De asemenea, specialiştii au găsit că există unele diferenţe între grupurile de familie, sugerând că declinul poate fi şi din cauza factorilor de mediu. Se mai sugerează şi că schimbările modului de viaţă pot reprezenta o cauză a fenomenului, precum şi schimbările din sistemul de educaţie şi faptul că, astăzi, copiii citesc mai puţin, preferând alte activităţi.

Din păcate, alţi cercetători au ajuns la rezultate similare. O echipă britanică a găsit că IQ-ul a scăzut cu 2,5-4,3 puncte în fiecare deceniu de la sfârşitul celui de Al Doilea Război Mondial. Anul trecut, o altă echipă de cercetători americani a găsit că cei care au crescut mâncând mai mult peşte aveau în general un IQ mai mare şi, de asemenea, dormeau mai bine, ceea ce reprezintă un alt factor implicat în nivelul de inteligenţă al adulţilor.

Sursa: descopera.ro