Surplusul de lei din piaţa băncilor apreciază euro

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, faţă de euro cu 0,28% pînă la 3,1670 lei/euro, ca urmare a surplusului de lei din piaţă şi a tendinţei generale de depreciere faţă de euro a monedelor din regiune, susţin dealerii. Euro era cotat la 3,1660-3,1700 lei în deschiderea şedinţei valutare de ieri, la un nivel asemănător cu cel de vineri, iar după două ore de tranzacţionare euro s-a depreciat uşor, la 3,1620-3,1640 lei/euro. \"Leul are, în continuare, tendinţa să se deprecieze destul de agresiv din cauza instabilităţii regionale. Investitorii străini continuă să aibă un sentiment negativ faţă de ţările emergente, fapt care i-a determinat să renunţe la tranzacţiile speculative cu monedele acestor ţări şi să iasă de pe bursele din regiune\", a spus dealerul Băncii Comerciale Române (BCR) Narcis Noaghea.

Noaghea a mai spus că dacă valutele din regiune vor continua să se deprecieze şi în zilele următoare, leul ar putea să piardă teren pînă la 3,2 lei/euro. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1670 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 90 de lei vechi (0,28%) faţă de euro, de la 3,1580 lei/euro, cît era vineri. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o depreciere a monedei naţionale cu 47 de lei vechi (0,2%) faţă de dolar, de la 2,3112 lei/dolar, cît era vineri, la 2,3159 lei/dolar. Banca centrală a afişat în prima parte a zilei de, ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,36% pe an faţă de 6,4% pe an cît era la sfîrşitul săptămînii trecute, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 7,08% pe an, de la 7,11% pe an, cît era vineri. BNR a atras, ieri, de la băncile comerciale 2 miliarde de lei în depozite la două săptămîni şi a acceptat să plătească o dobîndă medie anuală de 6,57%.