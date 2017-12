Sute de magistrați protestează față de schimbările propuse în CSM la statutul profesiei

13:19:40 / 29 Iulie 2015

Corect!

De acord cu protestul! Dacă ești bun te duci și dai examen, nu aștepti să freci menta in sistem timp de 18 ani sau mai puțin apoi să ai pretenția să ajungi magistrat chiar și la o instanță "inferioară". Evident că toate aceste modificări îi au in vedere pe potentații zilei care ajunși in pragul pensiei constată că nu-și pot conserva stilul de viață aferent perioadei active,ori magistrații,spre deosebire de alte categorii de bugetari, beneficiază de niște facilități rezonabile și meritate. Nu se compară stresul profesional suportat de un magistrat in timpul activității cu cel suportat de un avocat sau și mai rău, de un consilier juridic. Ăștia din urmă cel puțin, sunt de toată jena din toate punctele de vedere.