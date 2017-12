„Tăcutul” Iohannis ştia de aproape un an despre afacerile lui Coldea și Ghiță!!

Cea mai recentă informaţie în megascandalul dezvăluirilor lui Sebastian Ghiţă, în urma cărora primadjunctul şefului SRI, generalul Florian Coldea a fost pus la dispoziţia directorului Eduard Hellvig, se oprise la Cotroceni. Adică, preşedintele României, Klaus Iohannis îl chemase pe Coldea la el să discute despre detaliile dezvăluirilor lui Ghiţă, despre afacerile, vacanţele şi ale schelete ale acestuia. De ce şi anume în ce calitate a făcut şeful statului asta, nu ştiam pe atunci. Cert este însă faptul că şi-a băgat nasul într-o „afacere” de competenţa SRI, care anunţase anterior invitaţiei prezidenţiale, într-una dintre rarele sale informări publice, că, la nivelul Serviciului, s-a format o comisie de anchetă care verifică multele spuse ale lui Sebastian Ghiţă despre Coldea.

Explicaţia acestui gest declasat al preşedintelui României apare însă acum, odată cu un document publicat de flux24.ro şi din care aflăm că „în 6 mai 2015, președintele Klaus Iohannis a fost informat printr-o scrisoare de către fostul ofițer SRI, Adrian Radu, despre mai multe afaceri ale prim adjunctului directorului suspendat al SRI, generalul Florian Coldea, și Sebastian Ghiță”.

Reproducem textul scrisorii, potrivit aceleiaşi surse: „Având în vedere faptul că, numele Generalului Florian Coldea de la SRI a apărut în numeroase interpelări parlamentare şi/sau în numeroase declaraţii ale unor oameni politici, poate prea mult, în mod negativ, aducând grave prejudicii de imagine unui sistem de siguranţa naţională şi, în special tuturor subordonaţilor acestuia, pentru a preîntâmpina şi stopa aceste acţiuni, cred că a venit timpul ca acesta să răspundă public la următoarele 11 întrebări:

Care este suma plătită de SRI din bani publici şi/sau alte activităţi pe contractele preferenţiale de IT pentru firmele aflate în sfera de influenţa ale lui Sebastian Ghiţă?

Câte din aceste contracte sunt acordate prin încredinţare directă de către SRI firmelor lui Sebastian Ghiţă?

În acelaşi context, ce reprezintă actele prezentate în exclusivitate de Naşul tv şi ZiuaNews.ro – semnate de Sebastian Ghiţă şi un ofiţer SRI din cadrul DJI Prahova (Autobiografie şi solicitarea Avizului de Securitate pentru Sebastian Ghiţă, în anul 2004)?

Care este suma plătită de SRI din bani publici şi/sau alte activităţi, în anul 2012, pentru rebranduirea SRI şi sondajele de opinie realizate de firma The Group patronată de Mihaela Nicola?

(Anul 2012 a fost un an de criză, fapt ce a fost declarat de toate guvernele care au condus România. În aceste condiţii, de unde a avut SRI-ul bani pentru rebranduire şi (deontologii pot să verifice singuri din declaraţia 359 a firmei The Group), de unde au venit banii plătiţi drept contract pentru care SRI-ul a fost rebranduit.

Se cunoaşte pe piaţa publicitară faptul că firma în cauză este una din cele mai scumpe firme, iar doamna Nicola Mihaela este fiica unui fost ofiţer de securitate – lucru pe care îl afirmă inclusiv Florian Coldea într-o videoconferinţă cu toată ţara, în cadrul sistemului).

Care este numele firmei care a câştigat contractul pentru ‘’modernizarea” Spitalului SRI de la Baloteşti, deci un contract cu statul?

La momentul câştigării acestei licitaţii firma în cauză era în insolvenţă şi din punct de vedere legal nu avea drept de participare la licitaţie ?

În acelaşi context, cum a fost posibilă ca, aceeaşi firmă să câştige contractual de reabilitare a noului Sediu al SRI Prahova?

Florian Coldea cunoaşte sau nu dacă, pentru cele două licitaţii suspecte sus menţionate în care SRI a fost beneficiarul s-ar fi putut obţine diverse avantaje materiale de către ofiţeri cu funcţii din Conducerea SRI, inclusiv de către Florian Coldea (a se vedea vila de la Corbeanca – omisă din declaraţia de avere)?

Domnule Preşedinte Klaus Iohannis, vă rog să îl întrebaţi pe Generalul Florian Coldea dacă consideră o nouă coincidenţă faptul că soţia dânsului, Dorina Coldea este Comandantul Centrului de Psihologie al SRI?

Este adevărat că, pentru a se debarasa de subalternii săi care sesizează organele de cercetare penală cu acte şi fapte ilegale săvârşite de ofiţeri din conducerea SRI, Generalul Florian Coldea îi trimite la soţia dânsului (Centrul de Psihologie) la un test de „fidelitate” pe care normal îl pică şi le retrage avizul de securitate obligându-i să îşi depună demisia şi dacă nu vor îi trece în rezervă în mod ilegal?

(Este cazul recent al unui şef de birou din cadrul Direcţiei E protecţie internă, Daniel Florea şi a altor doi ofiţeri).

Este adevărat că SRI şi personal Florian Coldea a deţinut până în anul 2012 sau mai deţine – ca ofiţer coordonator, ofiţeri acoperiţi SRI în Parchete sau Judecătorii în mod ilegal? (Ataşez declaraţia dată în lună 06. 2014 în faţa procurorului de Daniel Florea pe când încă era ofiţer activ la SRI, şef de birou în cadrul Direcţiei E – de unde rezultă încălcarea flagrantă a legii de către SRI).

Cu respect, Ec Adrian Radu”.

Tablou în roşu cu un general în BMW

Generalul Florian Coldea apare şi într-un alt scandal în scadrul SRI, pe care l-am intitulat „Tablou în roşu”. Informaţia aparţine tot flux24.ro, care citează surse apropiate anturajului. Potrivit acestora, de aproape o lună, generalulsusnumitconduce un bolid de luxBMW i8 de culoare roșie, la bordul căruia Coldea nu s-a sfiit să se arate în timp de a vizitat mai multe unității SRI. Bolidul are un preț de catalog de 120.000 de euro fără TVA. „Într-una din unitățile SRI vizitate de generalul Coldea unul din angajați a pozat bolidul și l-a postat pe pagina sa de facebook. Imediat, SRI a intrat în alertă maximă și i-a cerut angajatului să șteargă poza, dar deja aceasta fusese văzută de mai mulți angajați ai serviciului de spionaj, dar și de alte persoane. Angajatul SRIa fost amenințat cu o anchetă internă pe motiv că ar fi dezvăluit o informație secretă”. SRIa cumpărat în ultimul an mai multe automobile BMW de la compania Automobile Bavaria, arată aceeaşi sursă.